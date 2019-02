Ny rapport: Als-Fyn bro kan blive stor gevinst for Syd- og Sønderjylland

En bro mellem Als og Fyn vil have en meget gavnlig effekt for økonomien i landsdelen. Særligt kommunerne nær Fynshav og Bøjden vil ikke overraskende få stor gavn af en fast broforbindelse, viser ny rapport. Den store udfordring er dog stadig, at brugerne ikke alene kan finansiere en bro. Derfor halter den landspolitiske opbakning.

Desuden vil en Als-Fyn bro give Region Syddanmark positive økonomiske effekter for samlet 19 milliarder kroner over en 50-årig periode.

Den af landsdelens kommuner, der ikke overraskende vinder mest ved en bro, er ifølge rapporten Sønderborg Kommune. Rapporten estimerer, at man her vil få økonomiske effekter for 7,3 milliarder kroner. Også Aabenraa estimeres til en milliardgevinst på 1,1 milliarder kroner, mens tallene for Haderslev og Tønder er henholdsvis 116 og 40 millioner kroner.

Det vurderer en ny rapport, der er udarbejdet af Rambøll og Cowi og gennemgået af DTU for Als-Fyn broens sekretariat. Den medregner både de samfundsøkonomiske effekter og de bredere økonomiske effekter for erhvervslivet på kommuneniveau. Det dækker blandt andet over tidsgevinster og besparelser i kørselsomkostninger for virksomheder og borgere. En bro på cirka 11 kilometer fra kyst til kyst vil eksempelvis reducere rejsetiden mellem Als og Fyn på op mod en time. I dag tager sejlturen 50 minutter.

Sønderborg Kommune og Faaborg-Midtfyn samarbejder om at få vedtaget en bro mellem Fynshav og Bøjden. Prisen for en bro inklusiv 50 kilometer motorvej på land vil være på knap 20 milliarder kroner. Broen vil blive cirka 11 kilometer lang fra kyst til kyst. Den er skønnet til at få mellem 15.400 - 28.900 køretøjer i døgnet. Med en pris på 60 kroner forventes færrest biler, mens en gratis bro selvsagt vil øje trafikken. Indtil nu har projektet ikke for alvor mødt den fornødne politiske interesse på Christiansborg.

- Denne rapport viser tydeligt, at en Als-Fyn bro økonomisk set vil være en gevinst for hele Sønderjylland og Syddanmark. Og at en fast forbindelse derfor ikke bare er et lokalt projekt, men et projekt for hele regionen. Derfor håber vi i Als-Fyn broens styregruppe, at staten snart vil begynde at lave forundersøgelser af projektet. Det vil give os mere viden om effekterne og perspektiverne i en fast forbindelse, så det er det logiske næste skridt, siger han i en pressemeddelelse.

Brugerbetaling

Hidtil har der i Danmark været tradition for at lade brugerne betale større broprojekter. Analyser har dog vist, at brugerbetaling på 60 kroner langt fra vil kunne finansiere en Als-Fyn bro. Efter nye beregninger i 2016 forholdt regionsrådsformand Stephanie Lose (V) sig derfor skeptisk til realismen i projektet. Hun henviste til, at staten formentlig vil kræve brugerfinansiering af en fast forbindelse mellem Fyn og Als.

- Jeg synes, det er ærgerligt, for en fast forbindelse ville være et stort aktiv for udviklingen - ikke kun på Fyn og Als. Men beregningerne er tydelige: Brugerbetaling er ikke nok. Broen vil altså kræve et årligt driftstilskud, og det er der ikke tradition for at give til broprojekter i Danmark.

På mandag mødes udvalget for regional udvikling i Region Syddanmark for at diskutere fremtidens syddanske prioriteter inden for infrastruktur. Ugen efter mødes de fynske borgmestre for blandt andet at drøfte, om de med fælles stemme skal støtte op om enbro til Als.