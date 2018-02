Ny overenskomst: Timelønnen stiger for landbrugsansatte

Medarbejderne får mulighed for at holde mere fri i forbindelse med børns sygdom, og så kommer fritvalgsordningen til at kunne bruges til børneomsorgsdage og seniorfridage. Som noget nyt vil elever få indfaset en pensionsordning.

Fleksibel arbejdstid

Den nye overenskomst indebærer, at virksomhederne får forbedret mulighederne for at tilrettelægge arbejdstiden fleksibelt, og på enkelte punkter er overenskomsten gjort administrativt mere enkel og moderne ifølge Landbrugsavisen. Samtidig har parterne gjort elevbestemmelserne i skovbruget klar til en længe ønsket forlængelse af praktiktiden i uddannelsen ved at aftale en ny startløn for førsteårselever.

Forhandlingerne til den nye overenskomst begyndte tilbage i oktober. Efter nytår har parternes forhandlingsudvalg mødtes til fem forhandlingsrunder.

- Vi har haft et meget langstrakt forhandlingsforløb, hvor vi har brugt mange kræfter på at drøfte detaljer om de nye overenskomster. Vi er blevet enige om at følge den udvikling af løn- og arbejdsvilkår, som vi ser på det øvrige private arbejdsmarked. Det er dog lykkedes for os at få aftalt nogle tilpasninger i forhold til de vilkår, som gælder for GLS-As medlemsvirksomheder, siger GLS-As formand, godsejer Helle Reedtz-Thott ifølge Landbrugsavisen. - En overenskomst er et spørgsmål om at kunne give og tage. Parterne må bøje deres interesser af mod hinanden. Jeg er tilfreds med, at vi nu endelig har en aftale, som sikrer arbejdsfreden for de kommende tre år, siger hun.