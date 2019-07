Ny opgørelse: Så meget bedre klarer Ambulance Syd sig end Bios

Ambulance Syd har rettet op på massive problemer med ambulancedækningen i Region Syddanmark, viser tal fra regionen. Mens ambulancerne under Bios var ude af drift en tiendedel af tiden, er ambulancerne i øjeblikket stort set konstant i drift og er billigere end i 2015.

Ambulance: Ubetalte regninger, ambulancer ude af drift, mangel på reddere og lange ventetider på ambulancerne. Der var nok at rydde op i, da regionens ambulanceselskab Ambulance Syd overtog en amputeret ambulancedækning i Region Syddanmark efter det konkursramte Bios i sommeren 2016. Tre år efter ser det dog ud til, at Ambulance Syd et langt stykke ad vejen er lykkedes med oprydningen efter den store syddanske ambulanceskandale. Det viser nye dataudtræk, som Region Syddanmark har lavet for JydskeVestkysten. Der er nemlig stor fremgang at spore i ambulancedækningen på flere parametre. Ambulancerne er stort set i konstant drift, de er hurtigere ude af starthullerne og når hurtigere ud til nødstedte syddanskere. - Vi er meget tilfredse med de beredskaber, vi stiller, og vi er kommet rigtig langt i forhold til, da Ambulance Syd kom til verden i august 2016, siger Steen Schougaard Christensen, direktør for Ambulance Syd. Kaster man først et blik på responstiderne, som er et udtryk for, hvor hurtigt ambulancen når frem, og derfor er det vigtigste parameter, kan man spore forbedringer under Ambulance Syd. Regionen er fra 2019 begyndt at måle responstiderne på, hvor mange såkaldte A-kørsler, der er fremme på under 15 minutter. A-kørsler er de mest akutte udrykninger. I 2015 nåede 92,1 procent af ambulancerne frem på under et kvarter i Sønderjylland, 93,5 procent i Sydvestjylland og 94 procent på Fyn. I 2019 gælder det henholdsvis 94,8 procent i Sønderjylland, 95,2 procent i Sydvestjylland og 96,2 procent på Fyn. Regionen opgør ikke længere, hvor lang tid ambulancerne i gennemsnit er om at komme frem. Men tidligere opgørelser viser, at den gennemsnitlige responstid er faldet fra 8,3 minutter i fjerde kvartal i 2015 til 7,8 minutter i fjerde kvartal 2018.

Sagen kort Regionsrådet i Region Syddanmark besluttede i august 2014, at det hollandske selskab Bios skulle overtage ambulancedriften fra Falck.

1. september 2015 overtog Bios ambulancedriften

I juli 2016 begærede regionen Bios konkurs. Bios kunne ikke tilbagebetale en gæld på 63 millioner kroner til regionen. Forinden var der store problemer med manglende bemanding og lange responstider.

Efter konkursen overtog Region Syddanmark ambulancedriften gennem selskabet Ambulance Syd. Firmaet Responce har siden stået for ambulancedriften i Trekantområdet, mens Ambulance Syd dækker resten af regionen.

Grafik: Lean Poulsen Frosch

Forbedrede tider Der er primært to vigtige områder, som kan sikre, at ambulancerne når hurtigere frem. Det ene er nedetiderne, som er et udtryk for, hvor ofte en ambulance er ude af drift. Det andet er mobiliseringstiderne, som er et udtryk for den tid, der går, fra en opgave modtages af et beredskab, til beredskabet har forladt basen. Hvis man først tager et kig på nedetiderne har Ambulance Syd stort set fået udryddet problemerne fra Bios-tiden. Fra 1. september 2015, hvor Bios overtog ambulancedriften, er nedetiden faldet fra 10,7 procent til 0,2 procent i 2019. Det hænger ifølge direktøren sammen med, at man har gjort op med den store mangel på ambulancereddere, som var det måske største problem, da Ambulance Syd overtog ambulancedækningen. Da Ambulance Syd overtog ambulancedriften i august 2016 manglede der ifølge Steen Schougaard Christensen omkring 120 ambulancereddere. Siden maj 2018 har Ambulance Syd været fuldt bemandet. Også mobiliseringstiderne er blevet forbedret under Ambulance Syd. I 2015 overskred Bios mobiliseringstiderne i 12,9 procent af udrykningerne. I 2019 er det tal faldet til 5,1 procent.

Halter fortsat efter Selvom Ambulance Syd har opnået markant bedre resultater end Bios, er der stadig plads til fremgang i ambulancedækningen. I Trekantområdet står det Falck-ejede ambulanceselskab Responce for ambulancedækningen. Og her er ambulancerne fortsat hurtigere fremme end i resten af regionen. I Trekantområdet når 97,5 procent af ambulancerne frem på under 15 minutter ved A-kørsler. Det er dog ikke sådan ligetil at sammenligne de to selskaber, da der er tale om forskellige beredskaber, der dækker geografisk forskellige områder. - Det er selvfølgelig et mål for os at nå samme resultater som Responce. Og vi skal også helst vise, at vi kan gøre det bedre end Responce på såvel nedetid som mobiliseringstid, siger Steen Schougaard Christensen. Den bedre kvalitet i ambulancedækningen ser ikke ud til at have kostet flere skattekroner. Region Syddanmark oplyser, at man af flere tekniske årsager ikke kan sammenligne budgettet for Bios og Ambulance Syd. Men tal fra regionen viser, at Ambulance Syd i 2018 holdt sig inden for det budget på cirka 400 millioner kroner, som der var lagt for Bios. Ifølge regionens egne beregninger er der ikke desto mindre sket en besparelse i omegnen af 15-16 procent sammenlignet med 2015, hvor Falck stod for ambulancedriften.