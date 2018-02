Ny millionpulje skal sikre vestkysten mod oversvømmelser

En ny pulje på ni millioner kroner skal sikre, at kommuner kan få hjælp til at bygge eller forstærke diger. Miljøordfører Christian Rabjerg Madsen (S) håber, at det især vil gavne vadehavskommuner i kampen mod klimaforandringer.

- Det har været vigtigt for mig, at vi får kigget på digeforandringssituationen, hvor havvandet stiger. Der er behov for diger af en særlig kvalitet, siger miljøordføreren.

Landsdelen rammes hårdt

- Vi er en af de regioner, der rammes hårdt af klimaforandringer. Især langs vestkysten og østkysten. Når vandet stiger er der risiko for oversvømmelser, og her er der især i vadehavskommunerne store udgifter til at vedligeholde digerne. Opgaverne ligger hos kommunerne, men vi kan bidrage til at løse dem, siger han.

Også hos Venstre er der glæde over, at der er sikret millioner til digeprojekter.

- Rigtig mange kommuner og digelag står med godkendte ansøgninger til digeprojekter, men mangler den sidste økonomi for at kunne rykke. Jeg er glad for, at vi kan hjælpe med at beskytte bygninger, boliger og værdier mod oversvømmelser, siger miljøordfører Erling Bonnesen (V) i en pressemeddelelse.

Udvælgelsen af projekter sker på grundlag af en ansøgning fra digets ejer, der kan være et digelag eller en kommune. Der er frist for ansøgning af tilskud 1. maj 2018, og en eventuel støtte fra puljen udbetales inden årets udgang