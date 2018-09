Ny ledelse besøger VUC Syds ansatte mandag

Sag: Mandag får ansatte på VUC Syd formentlig svar på nogle af de spørgsmål, de har på baggrund af de seneste dages udvikling på deres uddannelsesinstitution. Tirsdag blev bestyrelsen afsat, da Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk) mistede tilliden til den. Driften er i alvorlig fare, lød det fra styrelsen. Et nyt styre på fire personer er indsat med formanden for Campus Bornholm, Laust Joen Jakobsen, med årelang erfaring fra uddannelsessektoren i spidsen.

Alvorlig situation

Laust Joen Jakobsen udtalte tirsdag, da det nye styre blev indsat, at der er tale om en meget alvorlig situation på VUC Syd. Han og de tre øvrige nyindsatte i styret har fået overdraget en lang række dokumenter om VUC Syds situation og har brugt de første dage på at sætte sig ind i sagen.

Fredag oplyste han til JydskeVestkysten, at han ønsker at orientere ansatte, før han udtaler sig om sagen i offentligheden. Han tilføjer dog, at både grundlaget og målet for styret er klart: Situationen er meget alvorlig, og hurtigst muligt skal omfanget af problemerne afdækkes, hvorefter styret skal forsøge at finde ud af, hvordan man bedst muligt formår at bringe VUC Syd tilbage på sporet.