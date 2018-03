Ny kultur: Politikere advares mod læk til pressen

Efter en række sager, hvor centrale oplysninger i eksempelvis Carl Holst-sagen er blevet lækket til pressen, får alle regionsrådsmedlemmer nu indskærpet, at de har tavshedspligt og kan blive straffet for at lække oplysninger.

- Her var regionen jo hullet som en si. Jeg ser det her som et forsøg på at markere en ny start særligt over for de nye medlemmer af regionen, siger Morten Weiss-Pedersen.

Heraf fremgår, at ethvert medlem har tavshedspligt med henvisning til straffeloven, når politikerne behandler fortrolige oplysninger, "eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser".

Politik: Yderst fortrolige oplysninger i blandt andre Carl Holst-sagen er sivet fra forretningsudvalget i Region Syddanmark de seneste år. Nu får alle nye som gamle medlemmer af regionsrådet indskærpet, at de har tavshedspligt, og at det er strafbar at lække oplysninger. Det har forretningsudvalget besluttet. Det bakker op om en ny skabelon med en række punkter til forretningsorden for alle stående udvalg i regionen.

Forretningsudvalget i Region Syddanmark har besluttet at godkende en skabelon for forretningsorden til forretningsudvalget og de stående udvalg.Disse udvalg har ikke tidligere haft en forretningsorden. Skabelonen for forretningsordenen specificerer rammerne for forretningsudvalgets og de stående udvalgs arbejde. Ud over at tydeliggøre at der er tavshedspligt omkring alle fortrolige oplysninger, og at det er strafbart at dele sådanne, rummer skabelonen også rammerne for udvalgenes mødevirksomhed, forberedelsen af dagsordener, beslutningsdygtighed og mødeledelse.

Usund kultur

Et andet nyvalgt medlem, Villy Søvndal (SF), understreger behovet for at have et fortroligt rum og glæder sig ligeledes over at få indskærpet forventningen om, at alle medlemmer skal holde fortrolige oplysninger tæt. - Det er helt afgørende, og det giver et dårligt klima, hvis ikke man kan stole på, at fortrolige ting forbliver fortrolige. Sådan har det desværre ikke været i regionen, og det er tegn på en usund politisk kultur, hvor der ikke har været tillid til, at alle overholdt tavshedspligten, mener SF's leder.

Han mener, at læk skader regionens omdømme, men ser også en anden negativ konsekvens.

- Hvis ikke man føler, at man frit kan diskutere fortrolige ting i et lukket forum, er der en risiko for, at den reelle beslutning kommer til at lægge et andet sted. Der er brug for respekt om regionens arbejde, og vores samarbejdspartnere skal kunne stole på os.

Også blandt de mere erfarne regionsrådspolitikere er der klar opbakning til at indskærpe pligten til at holde tæt.

Jørn Lehmann Petersen (S) forklarer, at han og flere andre politikere internt kraftigt har kritiseret de læk, der har været de seneste år.

- Det har været meget ubehageligt. Jeg har oplevet at afvise at kommentere sager, som er blevet behandlet fortroligt, og så har jeg alligevel kunnet læse om det i avisen dagen efter alligevel. Det her er en ny start, og det er fint at understrege, at der altså er noget på spil, når man har med fortrolige oplysninger at gøre.