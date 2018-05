Ny kræftkampagne: Vi skal blande os mere i andres sygdom

Alt for mange tøver med at gå til lægen, hvis de mærker én eller flere symptomer på kræft - eksempelvis blod i afføringen eller synkebesvær. Det kan have fatale konsekvenser, og derfor skyder Kræftens Bekæmpelse nu gang i en kampagne, der opfordrer pårørende til at blande sig og sende sine skrantende kære af sted til doktor.

Kræft: Er man en trofast lytter hos P4's "Mads & Monopolet", ved man fra de dilemmaer, monopolet tager op, at mange danskere ikke bryder sig om at blande sig i andres liv. Selvom det kan være grænseoverskridende, opfordrer Kræftens Bekæmpelse i en ny kampagne nu alligevel os alle sammen til at tage bladet fra munden, når vi fornemmer, at noget er galt, for det kan redde liv.

Mange danskere er nemlig alt for sløve til at gå til lægen, når mistanken om kræft melder sig, men det kan de pårørende være med til at ændre på. Og som søn, datter, mand eller kone kan man roligt ytre sin bekymring uden at være nervøs for at overskride en grænse.

87 procent af danskerne i alderen 50-74 år har det nemlig fint med, at deres samlever blander sig. Hvis opfordringen til at gå til lægen kommer fra deres barn, ville 78 procent ligeledes føle sig tilpas ved det. Det viser en undersøgelse, som analysebureauet IUM foretog på vegne af Kræftens Bekæmpelse i 2017. De 50-74-årige er ifølge Kræftens Bekæmpelse den gruppe, der har størst risiko for at blive ramt af kræft.

- Man kan sagtens sidde med følelsen af, at det her ikke er mit bord. Derfor er det så vigtigt at få formidlet, at langt de fleste har det okay med, at man blander sig, siger Helene Holm Burén, projektleder hos Kræftens Bekæmpelse.