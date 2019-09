Ny formand til Sydslesvigudvalget: Politiker fra Enhedslisten er i førertrøjen

Sydslesvigudvalget blev for første gang nedsat efter folketingsvalget den 15. september 2011. Udvalget har blandt andet til opgave at bevilge penge til uddannelsesinstitutioner og organisationer i Sydslesvig.

Kulturminister Joy Mogensen (S) har ansvaret for at udpege en formand, men der er endnu ikke kommet en officiel udmelding fra den nyudpegede minister. Selv vil Christian Juhl (EL) ikke løfte sløret for en endelig beslutning. Politikeren, der oprindeligt kommer fra Hejlsminde syd for Kolding, bekræfter dog sin interesse:

Juhl er den rette til stillingen

Ifølge Troels Ravn (S) er det fremkommet som et ønske fra Enhedslisten, at partiet vil have en repræsentant til at varetage formandsposten for udvalget. Og det er noget Troels Ravn støtter op om.

- Christian Juhl er kompetent til at udvise omhu til mindretallet. Han har tidligere arbejdet i udvalget og interesserer sig helt åbenlyst for området, siger Troels Ravn.

Da udvalget først blev nedsat, stod der i lovgivningen, at udvalget skulle have mindst fem medlemmer. I december 2015 var Christian Juhl med til at vedtage et lovforslag, der betyder, at udvalget fremover skal have mindst 7 medlemmer.

- Det er vigtigt, da Sydslesvig skal være bredt funderet i Folketinget, siger Christian Juhl.

Christian Juhl kalder arbejdsgruppen for "et udvalg med stort ansvar", og han er overbevist om arbejdets vigtighed.

- Det er vigtigt, at det danske mindretal i Sydslesvig har det godt og trives med flertallet i Danmark. Det giver de bedste resultater, viser vores erfaringer, siger Christian Juhl.