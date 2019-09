Ny formand: Det er unfair at forlade en veldreven bank på den måde

Den nye formand for Sydbanks bestyrelse har ikke megen forståelse for, at fire medlemmer - herunder formand og næstformand - har valgt at forlade bestyrelsen i protest mod bankens udvikling. Den nye formand understreger, at han bakker fuldt op om topchef Karen Frøsig.

Bank: De fire afgående bestyrelsesmedlemmer fra Sydbank har med deres opsigtsvækkende exit givet unødig uro omkring banken. Det mener den nye formand, Lars Mikkelgaard-Jensen, som erklærer sig meget overrasket over, at formand, næstformand og to øvrige bestyrelsesmedlemmer tirsdag meddelte, at de trak sig på grund af uenighed om blandt andet strategien. - Jeg synes det er ufortjent og unfair over for en veldreven bank, og at de ansatte skal udsættes for det. Jeg ville ikke selv have gjort det på den måde. Selvfølgelig kan man være uenig, men så må man forsøge at blive enige. Og det var en enig bestyrelse, der fremlagde strategiplanen, siger Lars Mikkelgaard-Jensen. Han henviser til, at de utilfredse bestyrelsesmedlemmer kunne have fulgt de normale procedurer og trådt tilbage på den kommende generalforsamling til foråret.

Bakker Frøsig op Den nytiltrådte formand erkender, at der har været uenigheder den seneste tid i bestyrelsen om blandt andet den daglige drift og den strategiske retning. Ifølge avisens oplysninger ønskede de afgående medlemmer at finde en afløser for direktør Karen Frøsig. Hun har Lars Mikkelgaard-Jensens fulde støtte. - Karen Frøsig er den rigtige til at lede banken, siger han. Sydbank fremlægger regnskab for årets tre første kvartaler den 30. oktober. Her vil banken fremlægge tiltag, der skal sikre en bedre balance mellem indtjening og omkostninger, fremgår det af en selskabsmeddelelse. Det fremgår også, at repræsentantskabet snarest muligt indkaldes for at supplere bestyrelsen, så den "fremadrettet besidder relevante kompetencer". Afgående formand Torben Nielsen meddelte tirsdag, at han på grund af tavshedspligt ikke har nogle kommentarer.