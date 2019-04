Slesvig: En næsten 100 år gammel kombineret bil- og jernbanebro over Slien øst for Slesvig står til at blive skiftet ud.

Den godt 120 meter lange klapbro, der er fra 1924, er blevet renoveret mange gange, men allerede i 2003/2004 kom det frem, at yderligere istandsættelser ikke kunne forsvares rent økonomisk.

Et projekt til 46 millioner Euro (345 mi. kr. ) har ligget klar i adskillige år, men projektet er af forskellige årsager hele tiden blevet udsat. Nu er der håb forude.

Første spadestik til den nye bro, der etableres 15 meter øst for den nuværende, skal gennemføres i indeværende år, og herefter regner myndighederne med, at broen kan stå klar til både tog, bilister, cyklister og fodgængere inden udgangen af 2023.

/SHZ