Ny bog om Vermund: En nuttet Fiat skaber ikke respekt i Jylland

Dilemma: Det er åbenbart ikke sådan ligetil at købe en ny bil, når man er partileder fra Nordsjælland og håber at blive valgt i Folketinget af syd- og sønderjyske vælgere. I hvert fald har et bilkøb været et stort dilemma for Nye Borgerliges leder, Pernille Vermund, der i bestræbelserne på at overbevise de syd- og sønderjyske vælgere har mere end svært ved at vælge, hvilken bil hun skal køre i. Det afsløres i portrætbogen "Værdikrigeren", som udkommer tirsdag.

Netop en skrantende bil var en af grundene til, at Pernille Vermund tøvede med at stille op i Sydjyllands Storkreds. I et interview med JydskeVestkysten i februar løftede Pernille Vermund sløret for, at hun sigtede efter at blive stillet op som partiets spidskandidat i Sydjyllands Storkreds, men at hun stadig var i tvivl.

- Det, jeg overvejer, er alene afstanden. Helt lavpraktisk er min bil frygtelig gammel og går i stå, hver anden gang jeg kører langt, sagde hun dengang til avisen.

Hun har endnu ikke fået købt en ny bil, der kan klare de lange ture til Syd- og Sønderjylland. Og det er da også en større opgave at vælge en bil, der kan skabe respekt nok for den nordsjællandske arkitekt i Syd- og Sønderjylland, fremgår det af bogen.

- Hun er gået væk fra tanken om den nuttede Fiat 500c. Den er for lille og måske ikke en biltype, der skaber respekt i Jylland. Hun er nødt til at tænke over, hvilke signaler en bil sender, skriver bogens forfatter, Andreas Karker, der er politisk redaktør på B.T.

I stedet kører hun fortsat i en gammel Jaguar, der ifølge bogen er på nippet til ikke at kunne klare turen fra politikerens bopæl i Snekkersten i Nordsjælland til Syd- og Sønderjylland.