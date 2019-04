Ny bestyrelsesformand vil samle brancheforening

Generalforsamling: Lørdag fik brancheorganisationen for de danske transport og logistikvirksomheder, ITD, ny formand. Posten er blevet besat af Christian S. Madsen.

- Jeg er ydmyg og stolt over, at jeg er blevet valgt som formand, siger han.

Det vakte en opsigt, da Peter og Mogens Therkelsen, der er henholdsvis administrerende direktør og bestyrelsesformanden i den store transport virksomhed H.P. Therkelsen, i ugerne op til generalforsamlingen havde sendt et brev rundt til medlemmerne af organiasationen, hvor der stod, at folk skulle skaffe så mange fuldmagter som muligt, så de kunne få den rigtige bestyrelse.

- Vi skal kunne rumme både store og små virksomheder. Det, jeg skal være med til, er, at få folk til at forstå, at vi er en mangfoldig brancheforening. Jeg tror, at jeg vil være god til at skabe forståelse for bredden i vores organisation. Vi skal se det som en styrke, at vi er mangfoldige, og så skal vi samles om de mange ting, som vi er enige om, for vi er jo enige et langt stykke hen ad vejen, siger Christian S. Madsen, der er ny formand for ITD.

Han har selv erfaring fra både store og små transportvirksomheder. Christian S. Madsen gør også opmærksom på, at bestyrelsen er blevet sammensat ud deres virksomheders størrelse. Der er en gruppe, der har en omsætning på over 20 millioner kroner, en gruppe på under 20 millioner kroner og en blandet gruppe. Det gør, at alle virksomhederne i organisationen har mulighed for at blive hørt.