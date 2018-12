En ny analyse forventer, at der frem mod 2020 vil blive skabt 5000 nye arbejdspladser i Sydjylland, og at virksomhederne derfor får behov for mere udenlandsk arbejdskraft. Beskæftigelsesministeren (V) mener, at udlændinge skal hjælpe med at holde gang i væksten nu og her.

Beskæftigelse: Ledigheden i Syd- og Sønderjylland er lav, og ifølge en ny analyse fra COWI og Rambøll vil der i de kommende år blive skabt endnu flere arbejdspladser i landsdelen. Hvis virksomhederne skal holde dampen oppe, er udlændinge en del af løsningen, konkluderer analysen, som forventer, at der i den private servicesektor i Sydjylland bliver skabt i alt 5000 nye arbejdspladser frem mod 2020. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er enig med analysen i, at det er nødvendigt at hente udenlandsk arbejdskraft til landet. - Vi skal selvfølgelig arbejde på at opkvalificere flere ledige danskere, så de kan udfylde de jobåbninger, som virksomhederne har svært ved at få besat. Men nu bliver man jo ikke lige eksempelvis elektriker på 14 dage. Opkvalificering tager tid, og derfor er det nødvendigt også at hente kvalificeret arbejdskraft til Danmark fra udlandet, hvis vi skal holde gang i væksten nu og her. Uden den vil virksomhederne miste ordrer og måske endda flytte arbejdspladser ud af landet, siger Troels Lund Poulsen i en pressemeddelelse. I oktober forhandlede regeringen med Folketingets partier om et udspil, som skulle gøre det lettere for udlændinge at komme til Danmark for at arbejde. Men udspillet blev droppet, da der ikke var politisk opbakning til en aftale.

Beskæftigelsen i Sydjylland Målt på antallet af beskæftigede er den private servicesektor det største arbejdsmarked i Sydjylland. Sektoren udgjorde 41 procent af den samlede beskæftigelse i Sydjylland i 2017.

Fra 2015 til 2017 steg beskæftigelsen i sektoren med 5,5 procent. Konkret er beskæftigelsen steget fra cirka 145.000 til 158.000 personer.

Den private servicesektors andel af det samlede antal beskæftigede i Sydjylland er steget med 2,4 procentpoint fra 2015-2017.



Kilde: Rambøll og COWI

Svært at finde kvalificeret arbejdskraft Ministeren peger på projektet ''Flere skal med'', hvor der med satspuljen for 2017 blev afsat godt 262,5 millioner kroner til at få personer, som har været længe i kontanthjælpssystemet, ind på arbejdsmarkedet. Med satspuljeaftalen for både 2018 og 2019 er der samlet blevet afsat yderligere 165 millioner kroner til formålet. I november beskrev JydskeVestkysten, at knap to tredjedele af de virksomheder i Region Syddanmark, der søger nye medarbejdere, har problemer med at finde kvalificeret arbejdskraft. Det er den højeste andel, siden Region Syddanmark begyndte at opgøre konjunkturer i 2008. Ifølge konjunkturerne for fjerde kvartal er Sønderjylland det område i regionen, hvor flest virksomheder oplever problemer med at finde kvalificeret arbejdskraft. Her har 45 procent i høj grad haft problemer, mens yderligere 28 procent i nogen grad har haft problemer.