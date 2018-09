Ny VUC-formand gav svar til bekymrede ansatte

Mandag var den nye formand for det midlertidige styre på VUC Syd på besøg i Sønderjylland. Han havde ikke meget nyt med sig, men fik beskrevet situationens alvor for de ansatte. En af dem havde efterfølgende ros til formanden og direktøren.

Laust Joen Jakobsen, der er nyindsat formand for det midlertidige styre, gav her den første orientering om den situation, skolen står i, til de ansatte sammen med direktør Asbjørn Nielsen. Blandt de ansatte er en stor gruppe undervisere, som efter en stor fyringsrunde i sidste uge kunne konstatere, at uroen på deres arbejdsplads langt fra er slut. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk) afsatte bestyrelsen, som kun fik godt fire måneder på posten. Styrelsen havde mistet tilliden til, at bestyrelsen kunne rette op på blandt andet de meget store økonomiske problemer, som gør, at skolen risikerer lukning.

Uddannelse: Manden, der er sat i spidsen for at hjælpe skandaleramte VUC Syd til overlevelse, havde ikke de store nyheder med sig, da han mandag gæstede uddannelsesinstitutionens matrikler i Sønderborg, Aabenraa og Haderslev.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk) afsatte i sidste uge bestyrelsen på VUC Syd, som dermed kun nåede godt fire måneder på posten. Stuk mente ikke, at planen for genopretning af den økonomisk trængte uddannelsesinstitution var tilstrækkelig. Samtidig havde VUC Syd ikke informeret Stuk om de økonomiske problemer, da det stod bestyrelsen klart i begyndelsen af juli.Stuk indsatte derpå et midlertidigt styre på fire personer, som frem til den 15. oktober skal løse en række konkrete opgaver. Blandt de mest er at danne sig et overblik over VUC Syds likviditetsbehov og sikre, at der er penge til driften i september og oktober, fremgår det af et kommissorium for styret. Det skal senest den 25. september afgive en foreløbig status til Stuk.

Skruen i vandet

Formanden havde ikke meget nyt at fortælle, da han og de tre øvrige personer i styret stadig er ved at danne sig et overblik over sagen. Onsdag skal situationen vendes på et bestyrelsesmøde. Alligevel var mødet meget vigtigt både for det nye styre og de ansatte, påpegede Laust Joen Jakobsen bagefter.

- Vi forsøgte at give svar på, hvad det er, der er blevet sat i gang. Mange har behov for at forstå, hvad et midlertidigt styre egentlig er, og så var det også en mulighed for de ansatte til at få sat ansigt på mig, og jeg kunne hilse på dem. Men der er mange ting, vi ikke kan sige, fordi vi er ved at grave os ned i sagen, fortalte Laust Joen Jakobsen efter mødet.

Han understreger, at skolens situation er alvorlig og ikke bliver let at løse. Derfor var der et vigtigt budskab til medarbejderne.

- Selvom de er urolige, skal de prøve at holde skruen i vandet og få understøttet kursisterne, som også spørger om meget, fastslog formanden.

Direktør Asbjørn Nielsen mødes torsdag med kursisterne for at orientere dem.