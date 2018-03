Nu vil Polen også bygge et vildsvinehegn

Den polske regering ventes i denne uge at vedtage planerne om at bygge et vildsvinehegn på over 1200 kilometer til en pris på cirka en halv milliard kroner.

Svinepest: Det er ikke kun i Danmark, at man nu er i gang med at planlægge et hegn ved grænsen. I Polen vil regeringen også den afrikanske svinepest til livs, og derfor forventes regeringen i denne uge at nå til enighed om at bygge et grænsehegn ved den polske grænse mod Rusland, Hviderusland og Ukraine. Det skriver Effektivt Landbrug

Hegnet bliver noget længere end det 70 kilometer lange hegn, som skal skærme Danmark mod vildsvin ved den dansk-tyske grænse. Ikke mindre end 1200 kilometer langt og to meter højt bliver det polske hegn, der bygges i galvaniseret stål, og ligesom det danske hegn skal det graves ned i jorden. Hegnet vil koste omkring 500 millioner kroner.

- Hegnet skal bygges, så vi er sikret. Vi skal holde vildsvin ude af landet, så vores svineavlere kan være sikre, siger Robert Telus, parlamentsmedlem for det ledende Lov- og Ordensparti i det polske parlament, ifølge Effektivt Landbrug.

På grund af mange søer og floder ved den østlige grænse, som vildsvinene kan bruge til at krydse den polske grænse, er det usikkert, hvor effektivt grænsehegnet bliver. I 2017 blev der identificeret 649 tilfælde af afrikansk svinepest i Polen. Tjekkiet har allerede opsat et vildthegn, der isolerer vildsvin med afrikansk svinepest i et bestemt område