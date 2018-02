Nu starter efterforskningen af VUC Syd-sagen

Syd- og Sønderjyllands Politi går i denne uge i gang med at efterforske VUC Syd-sagen, efter Statsadvokaten har konkluderet, at forholdene på den udskældte uddannelsesinstitution skal politiefterforskes igen.

Efterforskning: Efterforskningen af forholdene på VUC Syd indledes nu, efter Syd- og Sønderjyllands Politi har modtaget relevant materiale fra Statsadvokaten. Det fortæller vicepolitiinspektør og leder af afdelingen for organiseret og økonomisk efterforskning i Syd og Sønderjyllands Politi, Carsten Arentoft Andersen.

Efterforskningen starter i kølvandet på, at Statsadvokaten i starten af februar besluttede, at politiet skulle indlede en efterforskning af forholdene på VUC Syd. Det kom som reaktion på, at den tidligere tillidsrepræsentant Jørgen Holstener Larsen klagede over, at Syd- og Sønderjyllands Politi i december valgte at indstille efterforskningen, efter at han i september havde politianmeldt en række ledere for det, han betegner som "økonomisk kriminalitet".

Jørgen Holstener Larsen mente blandt andet, at politiet skulle have afventet en rapport fra Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet, der i en påtænkt afgørelse i slutningen af januar kom med en heftig kritik af VUC Syd. VUC Syd tog efterfølgende samtlige kritikpunkter i den påtænkte afgørelse til efterretning, hvor uddannelsesinstitutionen blandt andet kritiseres for ødsel brug af offentlige midler, og hvor den er blevet påbudt at tilbagebetale 1,2 millioner kroner.