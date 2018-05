Nu kommer der en løsning til akut mangel på udlejningssommerhuse

Feriecentrene i Danmark skriger efter flere sommerhuse at leje ud. Det problem skal et højere bundfradrag for sommerhusudlejning hjælpe på. Håbet er at få flere til at leje deres sommerhuse ud.

Ferieudlejning: Et bredt politisk flertal er blevet enige om at hæve bundfradraget for sommerhusudlejning fra 21.900 til 40.000 kroner. Formålet med aftalen, der også gælder med tilbagevirkende kraft fra 2018, er at få flere sommerhusejere til at leje deres huse ud.

- Når vi fordobler sommerhusfradraget, så tror jeg, der vil være en langt større motivation for sommerhusejerne til at leje deres sommerhus ud, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) til DR Nyheder.

Administrerende direktør i Feriehusudlejernes Brancheforening, Carlos Villaro Lassen, tror på, at det nye tiltag vil resultere i flere sommerhuse, som kan lejes ud. Noget som udlejningscentrene i stor stil står og mangler.

- Vi er super glade for det og har håbet længe på, at der ville ske noget, fordi vi står og mangler sommerhuse. Den største betydning er, at de sommerhusejere, der er i dag, vil investere mere og blive ved med at udleje. Men vi vil ikke mindst få nogle nye sommerhusejere til at overveje at leje deres huse ud, siger direktøren.

På kort sigt forventer han at se 2.000 flere sommerhuse til udlejning og på længere sigt helt op til 5.000 flere. Men han skønner samtidig, at der mangler helt op til 10.000 flere sommerhuse, som vil kunne lejes ud.

- Vi er i desperat brug for de her investeringer, så at hæve bundfradraget er meget positivt, forklarer Carlos Villaro Lassen.