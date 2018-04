Nu kan cykelturister få bagagen transporteret

- Pakkerejsen fra Husum til Esbjerg omfatter to overnatninger i Tyskland og fire i Danmark. Helt i pagt med den stigende interesse for convenience-produkter - det hele skal være let og enkelt - transporteres bagagen hver dag frem til det næste overnatningssted, siger projektkoordinator i Destination Sydvestjylland/Business Region Esbjerg Henrik Lythe Jørgensen i en pressemeddelelse.

Efter den første overnatning i Husum foregår cykelturen igennem det nordfrisiske landskab til enten Niebüll eller halvøen Dagebüll endnu tættere på Vadehavet. På tredjedagen krydses grænsen inden overnatningen i Tønder, og herfra går cykelferien videre til Esbjerg med stop på Rømø og i Ribe. Undervejs er der rige muligheder for at gøre holdt og besøge attraktioner, museer, mindre byer og iagttage naturens dynamik med tidevandet, græssende får og et fugleliv i UNESCO verdensarvsklasse.

I tråd med stort EU-projekt

Henrik Lythe Jørgensen er projektleder for temaet cykling i et nyt stort, EU-støttet projekt, NAKUWA, hvis formål er at udvikle og afsætte grænseoverskridende produkter og tilbud inden for natur- og kulturturisme.

- Vi kan se, at besøgstallet på Vestkystruten.dk stiger med 30 procent hvert år, hvilket vi tager som udtryk for, at cykling og cykelferie bliver stadig mere populær, siger Henrik Lythe Jørgensen.