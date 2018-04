Nu får Dorte endelig hjælp til at finde rundt i kommunens regler og paragraffer

Dorte Krogh-Ehlers, som ses på billedet, er gået til borgerrådgiveren i Haderslev Kommune for at få hjælp til sin sagsbehandling. Foto: Jacob Schultz

Dorte Krogh-Ehlers datter har en sjælden sygdom, der gør, at hun har brug for ekstra hjælp og pleje. Men det har ikke altid været let at få den hjælp, datteren har brug for af Haderslev kommune, mener Dorte. Derfor er hun nu gået til Haderslevs borgerrådgiver.

- Så kan jeg jo lige gå hen og aflevere den her formular, når jeg går. Endnu én, siger Dorte Krogh-Ehlers, og vifter med et sammenfoldet stykke papir, da hun er på vej ud af borgerrådgiverens kontor på Rådhuset i Haderslev. For tre uger siden ringede Dorte Krogh-Ehlers til borgerrådgiveren i Haderslev. I den anden ende af linjen sad Lise Uldal Hansen, der hjælper borgere i Haderslev kommune med at finde hoved og hale i kommunens paragraffer og regler. Lise Uldal Hansen er en af fem borgerrådgivere i Syd- og Sønderjylland, der er ansat af byrådet i de respektive kommuner. Borgerrådgiverne arbejder derfor ikke i en af kommunens forvaltninger, men som hun selv beskriver det, har hun "et ben i begge lejre". - For mig handler det om at kunne trække i de rigtige snore og få sat skub i de ting, der skal sættes skub i og finde frem til en løsning. Jeg står i en unik situation, hvor jeg er tæt på forvaltningerne i kommunen, og samtidig arbejder for at hjælpe borgerne med deres sag, siger hun.

Sådan svarer kommunen JydskeVestkysten har foreholdt Haderslev kommune Dorte Krogh-Ehlers kritik.Børn og ungechef i Haderslev kommune, Henning Hede Riistofte, svarer bl.a. følgende i en mail:



"Vi kan ikke udtale os om den konkrete sag, og kan derfor ikke sige, hvad den lange sagsbehandlingstid skyldes. Det er dog rigtigt, at otte måneder er mere, end den type sager normalt tager at behandle. Generelt kan vi sige, at hvis sagsbehandlingstiden forlænges i den type sager, kan det skyldes forskellige ting som for eksempel, at vi mangler oplysninger fra borgeren eller venter på andre myndigheder, der også skal se på sagen. I Haderslev Kommune søger vi løsninger i samarbejde med borgeren og gør vores bedste for, at de oplever, at de får hjælp og støtte hos os. Hvis det ikke lykkes, hører vi gerne på den kritik og ser på, hvordan vi kan gøre det bedre".

Otte måneder Dagen efter, Dorte havde ringet til Lise Uldal Hansen, kom Dorte til møde hos borgerrådgiveren. - Der blev virkelig sat fut i sagerne, smiler Dorte Krogh-Ehlers. Det var lige dét, 35-årige Dorte Krogh-Ehlers fra Vojens havde brug for. Hendes fem-årige datter Abigail har en autoimmun sygdom, hvor immunforsvaret angriber kroppens raske celler, når det bliver aktiveret. - Vi har mange udgifter til medicin, transport til Herlev Sygehus og specialmad, som vi har søgt om at få dækket. Den sag har altså taget otte måneder indtil nu, siger Dorte Krogh-Ehlers. - En normal behandlingstid på sådan en sag, plejer at være otte uger, indskyder Lise Uldal Hansen.

Små som store Netop overskredne sagsbehandlingstider er én af grundene til, at Haderslevs borgere går til borgerrådgiveren, men der er også mange andre grunde, forklarer Lise Uldal Hansen. - En stor del af de mennesker, der kommer til mig, er frustrerede. Ofte fordi de ikke føler, de får at vide, hvad der sker og hvorfor. De kan også have opbygget en vrede over for deres sagsbehandler eller føler, at deres sag er gået i hårdknude. Men der er stor forskel på, hvor store og små sager, Lise Uldal Hansen bliver mødt med. For mindst lige så ofte, som der er større opgaver, kommer borgere med et brev i hånden. Et brev, der forvirrer de små grå. - Mange får et brev fra kommunen, som de ikke forstår. Det er en af mine fornemmeste opgaver at "oversætte" brevene. Der er nogle regler, der skal overholdes, når de sender et brev om en given sag. Derfor skal der være paragraffer og ofte også ord fra loven. Det gør, at der nogle gange ikke er plads til "menneskesprog", siger Lise Uldal Hansen.

Hr. og fru Danmark Det er ikke første gang, at Dorte Krogh-Ehlers har været i det kommunale system med sin datter. Det startede allerede, da Abigail var et år og familien kæmpede for at få hendes sygdom anerkendt. Det lykkedes efter tre år. - Bare vi havde haft Lise for tre år siden, så havde vi måske kunne undgå mange af de frustrationer og kampe, som vi har været igennem nu, siger Dorte og konstaterer: - Den almindelige hr. og fru Danmark er ikke gearet til at skulle ind i det her system. Hvis vi havde haft færre ressourcer, ville vi ikke være kommet så langt, som vi er. Nu er vi så kommet til et sted, hvor vi heller ikke kan mere.