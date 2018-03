Nu er det slut: Danskere kan ikke længere handle rottegift over grænsen

Man må ikke lægge rottegift ud ved sin ejendom. Alligevel har danskere taget turen over grænsen for at købe giften og importere det tilbage ulovligt. Arkivfoto

Danskere har i flere år kunnet købe stærkere gift-midler mod rotter syd for grænsen, end man kan få i Danmark. Men det sætter ny lovgivning en stopper for.

Skadedyrsbekæmpelse: Siden 2012 har det været ulovligt for danskere at lægge gift ud selv. Alligevel har mange taget turen ned over grænsen for at skaffe stærk og effektiv rottegift, som man ikke længere kan købe i Danmark. Det bekræfter flere grænsebutikker, der ikke ønsker deres navn i avisen, kommuner og skadedyrsbekæmpere. Men torsdag i sidste uge trådte ny tysk lovgivning i kraft, så grænsebutikkerne ikke længere må sælge stærke gift-præparater til kunder uden særlige autorisationer. Det sætter en stopper for salget til rotte-plagede danskere, der ind til nu har haft mulighed for at importere giften ulovligt. Der er en god grund til, at man ikke selv må ikke lægge gift ud ved sin ejendom, oplyser serviceleder i skadedyrsfirmaet Anticimex, Jørgen Dahl. - I 2012 lavede man en national resistensstrategi, fordi man kunne se, at rotterne begyndte at udvikle resistens mod giften. Man gjorde det til en kommunal opgave, fordi man ville have styr på, hvem der lægger gift ud, og hvor henne det sker. Det har rigtig mange borgere været utilfredse med, for kommunerne reagerer ikke altid så hurtigt, og derfor har borgerne handlet gift andre steder. Hvis man lukker Christiania, finder folk jo også sin hash andre steder, siger han.

Reglerne Man skal altid kontakte kommunen, hvis man er plaget af rotter.Man må ikke selv lægge gift ud på sin grund, med mindre man er landmand og har en særlig autorisation.



Rottegift forurener naturen og kan gøre skade på blandt andet rovfugle, ræve og andre dyr, der æder rotter.



De gældende rotte-regler blev vedtaget i 2012, da man fandt ud af, at en del rotter havde udviklet resistens over for gift. Man ønskede derfor større kontrol med rotte-bekæmpelsen.

En borger anmeldt Jørgen Dahl oplyser, at Anticimex' skadedyrsbekæmpere "i stigende grad" er stødt på ulovlig brug af gift-præparater ude hos danskerne. - Vi oplever det mere og mere, giftmidler med både tysk og polsk tekst, siger han. Hvis skadedyrsbekæmpere opdager, at man lægger ulovlig gift ud ved sin ejendom, så har de pligt til at indberette det til Miljøstyrelsen. Det er eksempelvis sket i Kolding Kommune, der for nyligt fandt ud af, at en borger brugte et forbudt middel til rottebekæmpelse. - Det er en igangværende sag, som vi ikke kan udtale os om, men det drejede sig om et meget stærkt middel, som ikke længere må bruges i Danmark, oplyser kommunens afdelingsleder Ole Stokholm Lauridsen. En indberetning til Miljøstyrelsen kan ende med en politianmeldelse og et bødeforlæg.