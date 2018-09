Nu er det endelige regnskab gjort op: Så mange VUC Syd-ansatte mister jobbet

Fyringer: Mere end to måneder efter, at VUC Syd varslede fyringen af 47 ansatte, har den skandaleramte skole nu endelig et overblik over, hvor mange ansatte der ender med en fyreseddel.

I alt 34 medarbejdere afskediges, fortæller VUC Syd-direktør Asbjørn Nielsen til JydskeVestkysten. I lørdagens udgave af JydskeVestkysten kunne direktøren fortælle, at i alt 22 hf-undervisere er fyret. Dermed er der i alt 12 af de fyrede, som ikke er blandt de hf-undervisere, der fyres på grund af faldende kursisttal og manglende pædagogiske eller faglige kompetencer.

Asbjørn Nielsen vil ikke fortælle hvilke faggrupper, der er ramt af fyringer, eller hvorfor det endte med lige præcis 34 afskedigelser.