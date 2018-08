Nordjyder sagde nej til Obama: Troede ikke på projektet

En af de erhvervsfolk, der trak følehornene tilbage, er tøjbutiksindehaver Per Kalstrup. Han fortæller, at nordjyderne trak sig tilbage, da de ikke for alvor troede på ideen.

Drøm: Jublen var stor, da Business Kolding 9. august kunne præsentere, at Barack Obama kommer til Kolding. Men i virkeligheden var det slet ikke planen, at det var Kolding, der skulle lægge jord til ekspræsidentens besøg i Danmark. Tilbage i 2015 forsøgte den nordjyske by Blokhus nemlig at få Obama til Nordjylland. Eventmageren Henrik "Røde" Jensen, som står bag Obamas besøg i Kolding, offentliggjorde sammen med lokale erhvervsfolk i marts 2015 planerne om at få den tidligere præsident til den nordjyske kystby.

Forretningshemmelighed

Dermed var drømmen om at få Obama til Danmark midlertidigt slukket. Den blev dog for alvor vakt til live igen, da Carsten Johansen, direktør i Handelsbanken i Kolding, hev fat i Henrik Jensen for at genoplive projektet. Men med Kolding som destination i stedet for Blokhus. Henrik Jensen fortæller, at han efter et møde med Kolding-borgmester Jørn Pedersen og Business Kolding tog til New York for halvandet års tid siden for igen at sætte gang i forhandlingerne. Forhandlinger, der nu er mundet ud i, at Kolding 28. september får besøg af den tidligere amerikanske præsident.

- Min drøm var at få Obama til Danmark. Det var min opgave, og det er lykkedes nu, siger han.

Han ønsker ikke at fortælle, hvor mange penge han har fået for at formidle kontakten til Obamas folk i USA, eller hvor mange penge han krævede fra de nordjyske erhvervsfolk, da de valget at trække stikket til projektet. Han vil heller ikke ud med, hvad han gjorde for at få Obama til Kolding. Han kender de rigtige folk, siger han, men kalder det ellers en forretningshemmelighed.