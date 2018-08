Hvert sjette barn er udsat for vold i hjemmet. Det er alt for mange, mener blandt andet Kolding og Esbjerg Kommuner. De mener, at alle borgere skal blive bedre til at underrette, hvis de oplever børn, som bliver udsat for vold. Det bakker Børns Vilkår op om og opfordrer til, at vi bliver meget bedre til at bruge den lovgivning, der er på området.

Handling: En undersøgelse fra SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, viser, at hvert sjette barn har været udsat for forældrevold inden for det seneste år.

Hos Kolding og Esbjerg Kommuner medgiver man, at tallet er alt for højt og understreger, at man gør en stor indsats både forebyggende, og når der bliver meldt sager til kommunen. Men det er vigtigt, at alle borgere er opmærksomme. Det er nemlig umuligt for kommunerne at opdage alle tilfælde af vold mod børn.

- Vi ser enormt gerne, at alle borgere underretter, hvis de ser noget, som kommunen burde tage sig af. Hvis man ved købmanden ser en far eller en mor slå sit barn, så er det okay at gribe ind, siger Marianne Band, der er distriktsleder ved Familierådgivningens Forvisitation i Esbjerg Kommune, der blandt andet arbejder med voldsramte børn.