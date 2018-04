Nobelprisvinder blev modtaget som præsident i Kolding

Tidligere Nobelprisvinder Lech Walesa, der gjorde oprør mod kommunismen i 1980'erne, gæstede mandag Kolding. Ved et arrangement på Koldingfjord var der lang kø for at få taget billede med den 74-årig tidligere præsident.

Gæst: Modtagelsen var en præsident værdig, og ord som historisk gik igen i taler og blandt de par hundrede gæster, som mandag aften var samlet på Hotel Koldingfjord til en festaften med hovedpersonen Lech Walesa.

Gæsterne, som blandt andet talte det lokale erhvervsliv og politikere, flokkedes om den 74-årige tidligere polske præsident og modtager af Nobels Fredspris (1983). I pausen mellem taler og musik voksede køen for at få taget et billede med Lech Walesa, som en af gæsterne, tidligere udenrigsminister Villy Søvndal (SF), betegnede som en personlighed, der har haft meget stor betydning for nyere europæisk historie.

Lech Walesa gik således forrest i Polens kamp mod kommunismen, da han i 1980 stod bag massive strejker på skibsværftet i Gdansk, hvor han arbejdede som elektriker. Strejkerne var en protest mod en forhøjelse af brødpriserne og resulterede senere i dannelsen af den frie fagforening, Solidaritet.

Op gennem 1980'erne blev partiet symbolet på det polske folks modstand mod kommunismen, der i 1989 endte med de første frie valg i østblokken. I 1990 blev Lech Walesa valgt til præsident. En post, han havde frem til 1995. Det var dannelsen af Solidaritet, der i 1983 indbragte ham Nobels Fredspris.

- Han bør have en kadeau for sit meget store mod, som kunne have kastet ham bag tremmer i et af Warszawas rådne fængsler, mente Villy Søvndal.