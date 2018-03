Nobelpris-vinder kommer til Billund og Kolding

Besøg: Det er en af nye histories helt store navne, der lørdag den 7. april lander i Billund Lufthavn for at indlede en tur i landsdelen.

74-årige Lech Walesa blev verdenskendt, da han i 1980 stod i spidsen for et oprør mod kommunismen i Gdansk, Polen, på et skibsværft. Det førte senere til, at polakkerne fik deres frihed og selvstændighed tilbage. I 1983 fik han Nobels Fredspris, og fra 1990-95 var han Polens præsident.

Lech Walesa vil i Billund blive modtaget af tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen (V), tre tidligere danske ambassadører i Polen og af direktøren for Billund Lufthavn, Kjeld Zacho Jørgensen. Også journalist Kurt Strand er til stede. Han var eneste danske journalist på skibsværftet i Gdansk i 1980. Det er første gang at Lech Walesa besøger Jylland.

Med i flyet den 7. april er også polske journalister, hans stab og Danmarks ambassadør i Polen, Ole Egberg Mikkelsen.

- Vi er meget beærede over at få besøg af Lech Walesa, og netop i året for hans 75 års fødselsdag og 35 året for hans modtagelse af Nobels Fredspris, siger Kjeld Zacho Jørgensen.