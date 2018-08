Niqab-forbud: Mand sigtet for skimaske

Det gav en del omtale i offentligheden da tildækningsforbuddet blev vedtaget og siden trådte i kraft. Det er ikke mange sigtelser det er blevet til, men i sidste uge blev en mand sigtet, ikke for at bære niqab eller burka, men for at bære en skimaske i Haderslev.

Det drejer sig om en 49-årig mand, der blev stoppet i Haderslev, hvor han i bar overkrop bar en skimaske og en pind. Sådan lyder det fra Syd- og Sønderjyllands politi på Twitter, der skriver, at manden nu kan se frem til en bøde.

Manden skulle have forklaret politiet, at hans påklædning var en del af en balance-øvelse.

Bøden for at overtræde tildækningsforbuddet er på 1000 kroner.