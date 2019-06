Ni uger om året: Udlejning af sydjyske sommerhuse slår landsgennemsnit

- Vi så en flot udvikling sidste år på de kanter. Det er glædeligt, at der stadig er stor søgning mod området, og det er ingen hemmelighed, at det er her, vi i Sol og Strand har allerflest feriegæster og overnatninger, siger Lars Alkert Andersen, driftschef hos Sol og Strand.

På tallene kan det ses, at især Sydjylland var populær blandt sommerhusgæsterne. Her blev sommerhusene i gennemsnit udlejet ni uger i løbet af 2018, hvilket gav Sydjylland en førsteplads på landsplan. Landsgennemsnittet var tre uger per sommerhus, og i alt blev det til 652.658 udlejede husuger i Danmark.

Rekorden for sommerhusudlejninger i Danmark blev derfor slået i 2018 for femte år i streg, viser en ny analyse fra Realkredit Danmark.

Vi så en flot udvikling sidste år på de kanter. Det er glædeligt, at der stadig er stor søgning mod området, og det er ingen hemmelighed, at det er her, vi i Sol og Strand har allerflest feriegæster og overnatninger.

Tal fra Danmarks Statistik viser desuden, at juli var den mest populære måned for sommerhusudlejning i 2018.

Selv stod danskerne for omkring 20 procent af de udlejede husuger i 2018, nordmænd for omkring tre procent, mens svenskerne kun tog en procent af de udlejede husuger i 2018.

- I en lang årrække har det været på grund af naturen. Men ud over det kan vi se, at de tyske feriegæster i højere grad søger mod Danmark på grund af vores kulturelle tilbud, og der er blevet gjort mange ting i Syd- og Sønderjylland for at udbygge tilbuddene. De kommer også for arkitekturen, det nordiske køkken og kvaliteten af sommerhusene. De tyske feriegæster vil gerne have god kvalitet, og det passer godt sammen med, at der er blevet bygget mange nye kvalitetssommerhuse i området, siger Lars Alkert Andersen.

I løbet af 2018 var der især et folkefærd, der lejede sig ind i de danske sommerhuse, og det var ikke danskerne selv. I Sydjylland var omkring otte ud af ti husuger lejet ud til tyskere, og på landsplan stod tyske turister da også for næsten 70 procent af sommerhusudlejningen.

Større bundfradrag

Forventningen er, at 2019 også vil tegne sig som et godt år for sommerhusudlejning i Danmark efter det gode vejr i sommeren 2018. Hos Novasol/Dansommer melder man allerede om flaskehalsproblemer på vestkysten i ugerne 29, 30 og 31.

- Den tyske kalender falder i ugerne sammen med vores, og det betyder, at der stort set er udsolgt. Havde vi haft flere udlejere og sommerhuse at gøre med, havde vi næsten kunne leje en halv gang mere ud, end vi har nu. Så hvis der er nogen, der sidder med et sommerhus, så mangler vi, siger Lars Christensen, der er områdeleder hos Novasol/ Dansommer for hele vestkysten.

Også hos Sol og Strand vurderer Lars Alkert Andersen, at det vil være svært at finde et ledigt sommerhus i ugerne 29, 30 og 31.

- Det ser lovende ud for 2019, og det er på lige fod med resten af branchen. Vi ser ud til at opleve fremgang igen i år, men vi lever af solskin i branchen, så det kan nå at ændre sig, siger Lars Alkert Andersen.

Incitamentet for at udleje sit sommerhus gennem et bureau er også steget. Sidste år blev bundfradraget næsten fordoblet og blev løftet fra 21.900 kroner til 40.000 kroner, og i år er det steget yderligere til 40.900 kroner. VisitDenmark har desuden sat gang i en kampagne kaldet 'Hold liv i sommerlandet året rundt', der skal motivere sommerhusejere til at leje deres sommerhus ud, når de ikke bruger det. Kampagnen sætter fokus på det nye bundfradrag og informerer om, hvordan man kan leje sit sommerhus ud.