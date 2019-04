Mens fuglene kvidrede foråret ind, og bøgens knopper blev til små, fine lysegrønne bøgeblade i Jørgen Hvitveds elskede Parken hjemme i Hunderup, måtte han selv give efter for en alvorlig kræftsygdom m.m. i en seng på Sydvestjysk Sygehus (SVS) i Esbjerg - omgivet af sin hustru, Helle, og sine tre voksne sønner Tom, Niels og Jesper.

Skærtorsdag den 18. april måtte Jørgen Hvitved - dette livsglade, gennemmusikalske og naturelskende menneske - give op. Han blev 71 år.

Jørgen Hvitved var født og opvokset i Give, indledte sine biologi-studier i Århus og afsluttede dem ved Københavns Universitet i 1974. Under studierne her - i de gamle Kim Larsen-dage i 70'erne - boede han på Sofiegården og stortrivedes i studentermiljøet her.

Han vendte dog tilbage til det jyske, hvor han tog pædagogikum i Herning, læste musik i Århus og herefter fik stilling som adjunkt ved det nye Esbjerg Kommunale Gymnasium. Han bosatte sig "lige for et års tid" i landsbyen Hunderup mellem Bramming og Ribe. Og her boede han - den musikalske biolog m.m. - frem til sin død - og han elskede landsbylivet!

Privat dannede han i mange år par med Susanne Hvitved, og efter bruddet med hende boede Jørgen Hvitved syv alene-år sammen med drengene.

Jørgen Hvitved blev også både idémanden og ham, der i 80'erne forvandlede nabogrundens fællesjords vildnis til den fine Parken med de sirligt udskårne træmænd, der efterhånden er blevet Hunderups vartegn.

Helle, der stammer fra Odense, og Jørgen Hvitved fandt sammen gennem deres fælles fag, biologi, ligesom begge var musik-interesserede. Helle flyttede til Hunderup, og sammen fik de 12 indholdsrige år med fælles engagement i landsbyen, deres hus og have, musik, sang, dans - og ikke mindst velforberedte udenlandsrejser.

Sammen med en anden kendt Hunderup-borger, Jørn Boesen Andersen, dannede Jørgen Hvitved også Hunderup-duoen Jørn-Jørgen Jyde, der i 25 år har sikret stemningen ved mangt et arrangement på egnen.

Selv uddannede Jørgen Hvitved sig - ganske bemærkelsesværdigt - til organist, da han gik på pension fra Esbjerg Gymnasium, efter 38 år - og to gange af eleverne kåret som "årets lærer". Som 69-årig bestod han organist-eksamen, og han elskede den verden, der hermed åbnede sig for ham. Selv betegnede han sig "landsby-organist" - med reference til, at han var en efterspurgt organist-vikar rundt i egnens kirker. Han brugte også sine talenter på adskillige instrumenter ved private fester, hvor hans empati og humor hurtigt fangede selskabets puls og sørgede for en dejlig stemning.

Foruden sine tre sønner af første ægteskab efterlader Jørgen Hvitved sig sit halvandetårige barnebarn, Valdemar, i Valby.

Jørgen Hvitved bisættes fra Hunderup Kirke fredag klokken 11 med efterfølgende mindesamvær i Sejstrup Forsamlingshus.