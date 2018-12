Tom Andkjær vil stille op som folketingskandidat for Nye Borgerlige i København. Han fortæller, at han stiller op i hovedstaden, da han selv har boet i København, færdes meget i København og har mange venner i byen. Samtidig er det nemmere kun at blive valgt ud fra sine politiske holdninger og ikke sin fortid eller person, når man stiller op væk fra sin egen hjemby, mener han. Arkivfoto: Steffen Nielsen.

Den meget omtalte Tom Andkjær, der kalder sig selv Neger-Tom, vil stille op for Nye Borgerlige til Folketinget. Han forsøger nu at blive valgt i København, selvom han er fra Kolding. Han har tidligere kritiseret netop Nye Borgerlige.

Valg: Nye Borgerlige er nu blevet en markant sydjysk skikkelse rigere. Den meget omtalte og omdiskuterede Tom Andkjær fra Kolding forsøger nu at blive opstillet for højrefløjspartiet til det kommende folketingsvalg. - Deres politik passer til mine holdninger. Jeg går meget op i integration og indvandring, og der passer Nye Borgerliges holdninger til mig. Nu har jeg siddet på Facebook og brokket mig i mange år, og nu må jeg ind og forsøge at gøre noget ved tingenes tilstand, siger han. Hos Nye Borgerliges partitop vækker udmeldingen fra Tom Andkjær glæde. - Tom er modstemmen til den politiske korrekthed. Han er stemmen, der høres, når andre putter sig under de 'rigtige meningers' tyranni. Han bruger sin hudfarve, sin herkomst og hele sin personlighed i et engageret forsvar for vores frihed til at sige, hvad vi mener, tale rent ud af posen og stå ved vores holdninger, siger Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, i en pressemeddelelse.

Deres politik passer til mine holdninger. Jeg går meget op i integration og indvandring, og der passer Nye Borgerliges holdninger til mig. Tom Andkjær, forfatter og debattør.

Tidligere kritiker Tom Andkjær talte blandt andet på Nye Borgerliges årsmøde i oktober og står bag bogen "Jeg er neger - hvad er din undskyldning?". Han er kendt som kritiker af det begreb og den omgangsform, der bliver kaldt politisk korrekthed. Han har dog også tidligere udtalt sig kritisk om Nye Borgerlige. Han har tidligere i Kolding Ugeavis advaret de etablerede politikere om, at hvis ikke de begynder at tage asylpolitikken alvorligt, vil Nye Borgerlige få vind i sejlene, og Trump-retorikken vil sejre ved næste danske valg. Og det vil være rigtigt skidt, mener han. Når du tidligere har sat lighedstegn mellem Trump-retorik og Nye Borgerlige, hvorfor forsøger du så at blive stillet op for partiet nu? - Fordi jeg er blevet klogere, og fordi jeg gjorde som mange andre i starten. Jeg tænkte, at nu kommer der nogen og kritiserer nogen for at være onde. Men sådan er det ikke. Og så mener jeg, at jeg kan bidrage med noget til debatten. Jeg synes, at vi mangler at kunne være kritiske over for indvandring uden at være hadske og i stedet bare være saglige, siger han.

Har altid været Neger-Tom Tom Andkjær er indstillet af bestyrelsen i vælgerforeningen i København til at blive folketingskandidat. Der er indkaldt til opstillingsmøde den 12. januar. Tom Andkjær er 48 år gammel. Han er foredragsholder, forfatter og debattør og har desuden en fortid i modebranchen og som gadeplansarbejder. Han er ivrig bruger af sociale medier og har på sin Facebook-side over 30.000 følgere. Han er desuden kendt for at kæmpe for retten til at kalde sig selv for neger. - Jeg har været Neger-Tom fra Kolding hele mit liv. Jeg har ret til at være Neger-Tom, udtalte han sidste år til Politiken.