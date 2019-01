''Neger-Tom'' vil i Folketinget for Nye Borgerlige i København: Ikke en ulempe jeg er fra Kolding

Folketingsvalg: Der spekuleres dagligt i, hvornår statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) trykker på valgknappen. Når han gør det, så bliver det med koldingenseren Tom Andkjær, også kendt som ''Neger-Tom'', på stemmesedlen i København.

Lørdag aften blev han valgt som folketingskandidat for partiet Nye Borgerlige på et opstillingsmøde i hovedstaden. Her stemte 35 for Tom Andkjærs kandidatur, mens en enkelt stemte imod. Den nyudklækkede politiker kender ikke årsagen til den ene stemme imod, men han glæder sig over opbakningen fra de andre medlemmer.

- Det er fantastisk, for det er det her, jeg har sigtet mod. Det er dejligt, at det blev med så stor opbakning fra vælgerforeningen, og at jeg ikke kom ud i, at 20 stemte for og 16 imod, siger Tom Andkjær.

Tom Andkjær er 48 år gammel. Han er foredragsholder, forfatter og debattør og har desuden en fortid i modebranchen og som gadeplansarbejder. Han er ivrig bruger af sociale medier og har på sin Facebook-side over 30.000 følgere. De mange følgere er en af årsagerne til, at han ikke ser det som en ulempe, at han er opstillet i København, selvom han er fra Kolding. En stor del af hans valgkamp kommer nemlig til at foregå på det sociale medie.

- Jeg ville ikke stille op, hvis jeg ikke troede på, at det kunne lade sig gøre. Men jeg er også spændt, for det er jo et valg, og det er ikke mig, der skal afgøre det. Jeg tror på, at jeg kan blive valgt ind, og jeg forventer det også, siger han.