Nedtur: Syd- og Sønderjylland får blot 75 nye statslige arbejdspladser

Der blev få vindere og mange tabere, da der onsdag blot blev udflyttet 75 nye statslige arbejdspladser til Syd- og Sønderjylland. Esbjerg, Ribe og Sønderborg kunne til dels juble med tildelingen af tilsammen 71 nye statsjob, mens Tønder igen blev forbigået og står som den store taber i udflytnings-spillet.

Statsjob: En lang række borgmestre, politikere og borgere kan føle sig forbigået i forbindelse med onsdagens store udflytning af statslige arbejdspladser. Blot 75 statslige arbejdspladser blev tilført det syd- og sønderjyske område med Esbjerg, Ribe og Sønderborg som de glade vindere, mens Odense i Region Syddanmark blev den helt store vinder med flytningen af Miljøstyrelsen til Fyn. Ribe får 40 nye arbejdspladser til Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen. Esbjerg får i alt 11 nye job med seks arbejdspladser til Sikkerhedsstyrelsen og i alt fem til Energistyrelsen. I Esbjerg samles Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets koncernfælles funktioner inden for rejse- og personaleadministration i Energistyrelsen. Hertil samles en række regulerings- og tilsynsopgaver med produktsikkerhed, der i dag er spredt ud over flere institutioner og ministerier, i et Center for Markedsovervågning i Sikkerhedsstyrelsen i Esbjerg. Augustenborg får ved siden af det nuværende Natur- og Erhvervsstyrelsen også 20 statsjob til dele af statens it, mens Kolding får dele af sekretariatet til Etisk Råd med i alt fire offentlige arbejdspladser.

Sagen kort Efter mange års diskussioner om et skævt Danmark valgte regeringen efteråret 2015 at offentliggøre udflytningen af 3900 statslige arbejdspladser til provinsen.De syd- og sønderjyske kommuner fik næsten 700 statsjob, der overvejende gik til Sønderborg, Tønder, Ribe og Esbjerg. Efter valget i 2016 varslede regeringen derefter en ny udflytningsbølge på et par tusinde arbejdspladser, der blev offentliggjort onsdag.Renset for tidligere udmeldinger om nye arbejdspladser hos eksempelvis Skat fik de 10 syd- og sønderjyske kommuner tilsammen 75 nye statslige arbejdspladser ved onsdagens udflytning.

Geografisk balance - Vi ønsker at skabe et Danmark, der hænger bedre sammen og er i geografisk balance. Derfor flytter vi nu igen statslige arbejdspladser ud af København og ind i resten i landet. Det er ret og rimeligt, at arbejdspladserne kommer tættere på borgere og virksomheder, for staten tjener hele Danmark, og derfor skal de statslige arbejdspladser også være til stede i hele landet, siger innovationsminister Sophie Løhde (V) i en pressemeddelelse, hvor især Tønder Kommune i det syd- og sønderjyske område sandsynligvis vil føle sig forbigået i denne runde, efter blandt andet borgmester Henrik Frandsen (V) havde sat næsen op efter flere arbejdspladser. Hverken Aabenraa, Haderslev, Vejen, Billund, Fanø eller Varde Kommune fra det syd- og sønderjyske område blev heller ikke tildelt statsjob ved onsdagens udflytning.