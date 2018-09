Nedrevet køreledning skaber stadig problemer

På strækningen mellem Sønderborg og Tinglev har der siden torsdag morgen været indsat togbusser. Det skyldes at en nedrevet køreledning er skyld i, at al togtrafik på strækningen er aflyst ind til problemet er løst.

I morges lød meldingen på Banedanmarks twitter-profil, at man forventede at togene ville køre igen klokken 12, men det tidspunkt er nu ændret til klokken 14. Arbejdet med at ordne den ødelagte køreledning trækker nemlig ud. Det er stadig uklart, hvad der er skyld i, at køreledningen er gået i stykker.