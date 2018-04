Naturstyrelsen forsikrer: Vi placerer ikke vildsvinehegn midt i folks haver

De omkring 100 grundejere, der risikerer at få det kommende vildsvinehegn på deres grund, skal ikke frygte, at hegnet bliver placeret inde i deres haver. I slutningen af maj vil der være et bedre overblik over, hvordan de enkelte grundejere bliver berørt.

Frygt: Beboere tæt på den dansk-tyske grænse skal ikke frygte for, at et vildsvinehegn bliver placeret midt i deres haver. Sådan lyder det fra skovrider Bent Rasmussen fra Naturstyrelsen Vadehavet.

- Vi kommer ikke til at placere et hegn i folks haver. Jeg kan ikke garantere, at grundejere ikke vil få et hegn tæt på. Men vi vil gøre, hvad vi kan for at genere folk mindst muligt, siger han.

I en artikel i JydskeVestkysten 11. april fortalte han, at hegnet kan blive placeret i folks baghave. Det har ifølge Bent Rasmussen fået flere til at frygte, at et hegn vil skære gennem folks haver, men det er en fejltolkning, lyder det.

- Det kan måske blive i udkanten af folks haver eller mellem en have og en mark. Vi kunne ikke drømme om at skære folks haver over med et hegn, siger Bent Rasmussen.