Næstformand tager ikke Venstre-vælgeres håb om S-samarbejde seriøst

En ny meningsmåling viser, at over halvdelen af Venstres vælgere foretrækker et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet frem for Dansk Folkeparti. Næstformanden for Venstre i Sydjylland tager det ikke alvorligt.

- Jeg har svært ved at tage det seriøst. Jeg er ikke så meget for de der bogstavlege. Jeg synes, at det er bedre, at regeringen forsøger at få sin politik igennem og så går til valg på de resultater, de har, siger han.

Meningsmålingen er foretaget af Greens Analyseinstitut for Børsen, og her svarer 54 procent af V-vælgerne, at de hellere ser en VS-regeringen frem for en regering med DF, når der i det kommende år skal være folketingsvalg.

Vil ikke forloves med DF

Leif Krarup kalder alligevel procentdelen, som altså er over halvdelen, for markant. Han ser det som et signal om, at der i Venstre er en kreds, der ikke ønsker at forlove sig for meget med DF.

- Den kreds hører jeg nok også selv til. Der er en grænse for, hvor langt vi skal lade os trække rundt i manegen. Derfor tror jeg, at der er en del, der peger på, at man hellere vil samarbejde med Socialdemokratiet, siger Leif Krarup.

Men han vil hellere diskutere, hvad der skal gennemføres, i stedet for hvem det skal gennemføres med.

- Man skal passe på med at gøre alting sort-hvidt, for man skal også huske, at DF har lagt stemmer til en meget stor del af regeringens politik. Uden dem havde vi ikke en blå regering, siger han.

Han tilføjer, at han regner med, at Venstre vil gå til valg sammen med Liberal Alliance og De Konservative, som partiet danner regering med nu.