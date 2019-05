Naboer til kampfly føler sig svigtede: Kræver opkøb af 107 boliger

De støjramte naboer til Flyvestation Skrydstrup savner, at politikerne i valgkampen kommer med klare svar på, hvordan staten vil kompensere for støjen fra de larmende F-35-kampfly. Naboer kræver tilbud om opkøb af alle boliger, der oplever støj på over 100 decibel.

Støj: Det er med skuffelse og en følelse af at blive svigtet, at naboerne til Flyvestation Skrydstrup følger valgkampen til folketingsvalget. De savner nemlig mere konkrete svar på, hvordan politikerne vil kompensere de mest støjramte borgere omkring flyvestationen, når 27 nye F-35-kampfly fra 2023 kommer til Sønderjylland. Det fortæller formand for foreningen Flyvestation Skrydstrups naboer Agnes Rosenlund.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) har tidligere meldt ud, at man først efter sommerferien vil starte de politiske drøftelser omkring erstatning for de støjramte naboer. Først der er Forsvarsministeriet nemlig færdig med et udkast til en kompensationsmodel for de støjramte borgere. Men det er for sent, mener hun.

- Det er nu, valget er. Og jeg synes, vores spørgsmål er nemme at forholde sig til. Forligskredsen (red. alle partier undtagen Alternativet, SF og Enhedslisten) har stået last og brast, når de har købt flyene og har også stået sammen, når der har været rejst kritik. Så synes jeg også, at forligskredsen kan stå sammen om ret hurtigt at komme med politiske udmeldinger, vi naboer kan forholde os til, siger hun.

I april præsenterede Forsvarsministeriet de endelige støjberegninger for de kommende kampfly. Det viste, at 895 boliger vil opleve gennemsnitlig støj fra kampflyene over det tilladte støjniveau på 55 decibel i bymæssig bebyggelse og 60 decibel i landområder.

For 120 boliger vil overskridelsen være mere end fem decibel. Forsvarsministeriet behøver dog kun tilladelse til at overskride støjgrænserne for 618 af husstandene. Det skyldes, at de resterende husstande kun er udsat for støj over grænseværdierne på grund af blandt andet afvisningsberedskaber, hvor Forsvaret eksempelvis laver afvisningsmanøvrer af russiske kampfly.