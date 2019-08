Naboer nervøse for støj fra kampfly: Nu kommer ny minister til borgermøde

- Jeg ser meget frem til at besøge Flyvestationen Skrydstrup, som i årtier har spillet en vigtig rolle i det danske forsvar, samtidig med at det har været et omdrejningspunkt for rigtig manges hverdag i lokalområdet. Det kommer ikke til at ændre sig fremover, når F-35-flyene kommer til Skrydstrup, for flyvestationen skal fortsat være en meget vigtig del af Danmarks forsvar og samtidig en stor lokal arbejdsplads, siger forsvarsministeren.

Det bliver første gang, at Trine Bramsen som forsvarsminister møder naboerne til flyvestationen. Samtidig bliver det første gang, at en minister deltager i et af de mange borgermøder, som Forsvarsministeriet har holdt i Vojens om de kommende kampfly.

F-35: Nervøse naboer til de kommende F-35-kampfly får torsdag muligheden for at få de første indikationer på, hvad en ny regering mener om støjgenerne fra de nye fly, der kommer til Flyvestation Skrydstrup fra 2023. Torsdag gæster forsvarsminister Trine Bramsen (S) nemlig Vojens og Skrydstrup, hvor hun blandt andet skal tale med støjramte naboer og deltage i et borgermøde om de omstridte kampfly.

Møder naboer

Til torsdagens borgermøde, der finder sted klokken 19 i Vojenshallerne, vil Forsvarsministeriet præsentere konklusionerne fra den knap 300 sider lange rapport om miljøkonsekvensvurderinger af de nye kampflys ankomst, som Forsvarsministeriet offentliggjorde i starten af juli. Trine Bramsen medvirker i første del af borgermødet, hvor hun også vil besvare spørgsmål fra borgere.

Hun ankommer dog tidligere til det sønderjyske. Kort over middag vil hun nemlig først gæste nogle af flyvestationens naboer for selv at opleve støjen og for at høre mere om frygten for støjen fra de nye og mere støjende kampfly. Derefter vil hun blive vist rundt på flyvestationen.

- Det er samtidig vigtigt for mig at komme med til borgermødet torsdag aften for at se de borgere i øjnene, der bor tæt på flyvestationen, og som jo er dem, der skal leve med støjen og konsekvenserne af de beslutninger, vi træffer, siger Trine Bramsen.