Naboer må vente endnu længere på afgørende svar: Er nervøse for fremtiden

Agnes Rosenlund bor to kilometer fra flyvestationen med sin mand Laurits Rosenlund og har i mange år været vant til støj fra F16 kampfly. De hører dem dagligt, og månedligt er støjen så voldsom, at parret må holde sig for ørerne, når kampflyene suser forbi. Torsdag får de svar på, hvor meget mere de nye kampfly vil støje på parrets gård ved Skrydstrup, men de får ikke svar på mulighederne for kompensation. Foto: Jacob Schultz