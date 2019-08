Forsvarsminister Trine Bramsen (S) besøgte torsdag Kenneth Nørgaard, der er nabo til flyvestationen i Skrydstrup. Hun satser på, at der kan præsenteres en kompensationsmodel for ham og andre naboer til oktober. Foto: Jacob Schultz

Forsvarsminister Trine Bramsen (V) vil have en kompensationsmodel til støjramte borgere nær Flyvestation Skrydstrup klar til oktober. Modellen skulle have været præsenteret i december, men er på grund af usikkerheder omkring støjniveauet fra de kommende F-35-kampfly blevet udsat.

Kampfly: Efter lang ventetid og flere udskydelser vil bekymrede borgere omkring Flyvestation Skrydstrup til efteråret få svar på, hvordan de vil blive kompenseret, når de nye F-35-kampfly kommer til Sønderjylland. Sådan lyder det fra forsvarsminister Trine Bramsen (S), der satser på, at en kompensationsmodel er færdig til oktober. - Det er min frist. Og så kan der ske alt muligt i politik. Jeg har ikke 90 mandater alene. Men det er min klare målsætning, at der kommer afklaring i efteråret. Vi skylder borgerne, at der kommer en afklaring, siger hun. Modellen skal give svar på, hvordan borgere i området omkring flyvestationen skal kompenseres, når Danmarks nye F-35-kampfly fra 2023 kommer til Skrydstrup. Egentlig skulle Forsvarsministeriet have præsenteret en kompensationsmodel allerede i december 2018, men siden er modellen for en erstatning blevet udskudt flere gange. I april præsenterede Forsvarsministeriet de længe ventede støjberegninger, der viser, at 895 boliger vil blive ramt af mere støj end tilladt, når de nye kampfly kommer til det sønderjyske. Men kompensationsmodellen var først klar efter sommerferien, lød meldingen fra Forsvarsministeriet.

Nogle bliver skuffede Per Pugholm Olsen, koncernstyringsdirektør i Forsvarsministeriet, bekræfter, at kompensationsmodellen ventes færdig i september eller oktober. Nu er modellen udsat flere gange - så i hvor høj grad kan borgerne regne med, at den er klar til oktober? - Det kan de godt regne med. Nu er det jo ikke længere kun mig, men også ministeren der siger, at den er klar til efteråret, siger han. Hverken han eller Forsvarsministeren ønsker at løfte sløret for, hvordan de forventer, at der skal kompenseres for støjen. - Der er nogle, der bliver glade, og nogle bliver skuffede. Men det mindste, jeg kan gøre, er at give en afklaring, siger Trine Bramsen, der tiltrådte som forsvarsminister i juni.

Kræver 90 mandater Torsdag var hun på besøg i Skrydstrup for blandt andet at tale med støjramte naboer. - Det vil være forkert at melde noget håndfast ud. Det væsentlige må være at lytte til gode argumenter og få al saglighed på bordet, uanset om den kommer fra fageksperter eller fra borgerne. siger Trine Bramsen. Men selvom en endelig kompensationsmodel ligger klar til oktober, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at borgerne ved lige præcis, hvordan de kompenseres for støjen. - Uanset hvad jeg laver, så skal jeg have 90 mandater bag. Før der er 90 mandater bag, er der ikke noget, der bliver til virkelighed, siger Trine Bramsen med henvisning til, at det i sidste ende er Folketinget, der tager stilling til, hvordan borgerne omkring flyvestationen skal kompenseret. Og at et flertal derfor skal godkende en kompensationsmodel. Per Pugholm Olsen har tidligere fortalt, at en kompensationsmodel vil indeholde de samme elementer som i Norge, hvor de allerede har modtaget F-35-kampfly: Det vil sige et tilbud om støjsikring eller frivilligt opkøb alt efter omfanget af støjbelastningen.

Glæde hos naboer Agnes Rosenlund, formand for foreningen Flyvestation Skrydstrups Naboer, glæder sig over, at der nu sættes en slutdato for færdiggørelsen af kompensationsmodellen. - Det er positivt, at vi nu har et tidspunkt for, hvornår modellen bliver fremsat, men vi forventer så ikke, at den bliver vedtaget før anlægsloven godkendes, siger hun med henvisning til, at kompensationsmodellen bliver en del af en større anlægslov i forbindelse med de nye kampfly, som skal vedtages i Folketinget. Hun håber nu, at kompensationsmodellen vil indeholde nogle strakstiltag, så støjramte borgere allerede fra oktober, før anlægsloven er vedtaget, kan få en afklaring på deres situation