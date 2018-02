Mysteriet om mønstereleven, der blev anklaget for terror

I mere end et år har en 24-årig mand siddet fængslet og anklaget for at have tilsluttet Islamisk Stat i Syrien. Et halvt år inden anholdelsen flyttede manden til Esbjerg for at studere. Selv om han var hemmelighedsfuld, havde ingen af vennerne mistænkt ham for at være terrorist. Men hvordan kunne en tilsyneladende helt almindelig mand pludseligt være en del af en terrorsag? Det forsøger JydskeVestkysten her at finde svar på.