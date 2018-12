Musvåge klemt fast i kølergrill: Slap med livet i behold

Kolding: En musvåge overlevende overraskende nok at være blevet ramt af en lastbil, hvorefter den blev klemt fast i kølergrillen. Det skriver TV SYD.

Det var Anders Falkenløve, der mandag opdagede musvågen på NCC i Kolding, hvor han er pladsmand.

- Den var lidt omtumlet, men den havde ikke brækket noget, fortæller Anders Falkenløve til TV SYD.

Chaufføren, der kørte lastbilen, havde ikke selv opdaget fuglen. Han tror, at den blev klemt fast på motorvejsstrækningen mellem Esbjerg og Kolding.

Anders Falkenløve pillede musvågen ud af kølergrillen og kontaktede vildtplejer Emil Thygesen.

Han kunne konstatere, at fuglen var sluppet uden skader. Den er nu flyvende igen.

- Det er meget ufatteligt, at den bliver ramt af en lastbil og ryger helt ind under og sidder fast, uden at den kommer synderligt til skade. Det er fascinerende, siger Emil Thygesen til TV SYD.