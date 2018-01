Motorvejsforsinkelse vil koste 7,5 milliarder kroner

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der ejer et sommerhus i Lalandia Billund, har tidligere været på banen med budskabet om, at en kommende linjeføring af den midtjyske motorvej skulle føres vest om Billund. Arkivfoto: Torben Glyum

I et svar til Folketinget har transportminister Ole Birk Olesen (LA) svaret, at der vil være et samfundsøkonomisk tab på 7,5 milliarder kroner ved at udskyde igangsættelsen af den kommende midtjyske motorvej med 10 år fra 2020 til 2030.

Transport: Politikerne mangler endnu at finde de mange milliarder, det vil koste at etablere en ny midtjysk motorvej, der i givet fald vil løbe fra Haderslev til Hobro-området parallelt med den nuværende E45. Men de vil sandsynligvis begynde drøftelserne, når den igangværende VVM-undersøgelse af strækningen fra Haderslev over Billund til Give afsluttes næste sommer. Nu viser et svar fra transportminister Ole Birk Olesen (LA) til Folketinget, at det sandsynligvis vil være en god økonomisk gevinst i at igangsætte byggeriet af motorvejen hurtigst muligt: - Vejdirektoratet har beregnet, at det samfundsøkonomiske tab ved at udsætte igangsættelsen af projektet fra 2020 til 2030 kan opgøres til cirka 7,5 milliarder kroner for korridor A, der er den bedst forrentede af de belyste korridorer, fortæller transportministeren i sit svar til Folketinget og tilføjer: - Der er taget udgangspunkt i de overordnede beregninger foretaget i forbindelse med den strategiske analyse og med samme forudsætninger bortset fra en simpel tilbageskrivning af trafikanteffekterne, så de svarer et åbningsår i 2025 i stedet for i 2030. Den såkaldte korridor A er en af flere ruter til den såkaldte hærvejsmotorvej. Korridoren er den længste af strækningerne og vil blandt andet passerer Billund Lufthavn. Foreløbige beregninger viser, at selve etableringen af en kommende motorvej vil være på omkring 20 milliarder kroner.

Midtjysk motorvej Vejdirektoratet er gået i gang med at gennemføre en VVM-undersøgelse af en ny motorvej på strækningen fra Give over Billund til Haderslev.Det syd- og sønderjyske motorvejsstykke vil i givet fald blive en del af den såkaldte hærvejsmotorvej, der vil løbe parallelt med E45 fra Sønderjylland til Hobro-området.Den indledende høringsperiode blev gennemført sidste år med blandt andet tre borgermøder i henholdsvis Christiansfeld, Lunderskov og Billund.I løbet af den indledende høringsperiode modtog Vejdirektoratet 221 høringssvar, som der er udarbejdet et såkaldt høringsnotat om.Når VVM-redegørelsen afsluttes og offentligøres i sensommeren 2019, vil der blive afholdt en afsluttende høringsperiode med nye borgermøder.