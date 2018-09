NEUMÜNSTER: Motorvej A7 mellem grænsen og Hamborg bliver atter totalt spærret. Det sker i forbindelse med den løbende udvidelse af strækningen.

Her skal en bro over vejbanerne renoveres, hvor motorvejen fører gennem Neumünster i det centrale Slesvig-Holsten. En del af betonarbejdet på broen er nu afsluttet, og i den forbindelse skal der fjernes støbeforme fra stedet. Det betyder, at A7 bliver spærret for trafik i begge retninger mellem afkørslerne Neumünster Mitte og Neumünster Süd fra lørdag den 29. september omkring klokken 21 og frem til søndag morgen klokken ni.

Afspærringen er et led i den omfattende udbygning af A7. Her skal hele strækningen mellem egnen lige syd for Kieler-kanalen frem til Hamborg udvides fra fire til seks spor. Hele det store vejprojekt forventes afsluttet i marts 2019.

Også det videre forløb gennem Elb-tunnellen i Hamborg og videre mod syd bliver udstyret med tre vejbaner i begge retninger.

A7 er en af Tysklands mest befærdede motorveje, og trafikanterne har været hårdt plaget af trængsel og køer.