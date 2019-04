HAMBORG: Igen, igen bliver motorvej A7 tirsdag afspærret på grund af vedligeholdelsesarbejder ved Hamborg. Hermed er det ikke muligt at passere strækningen mellem Schnelsen-Nord og Hamburg-Nordwest i sydgående retning fra klokken 22 til klokken et. I nordgående retning er samme strækning spærret fra klokken et natten til onsdag og frem til den efterfølgende morgen kl. fire.

Bilisterne bliver i stedet ledt via de omkringliggende veje.

/DPA