FLENSBORG: En 43-årig mand er blevet anholdt og sigtet for drabet på sin 39-årige hustru i parrets fælles hjem i Heinrichstraße i det centrale Flensborg.

Ifølge politiets oplysninger udviklede et heftigt skænderi mellem ægtefællerne sig omkring kl. 8.30 torsdag morgen til et voldeligt opgør. I den forbindelse blev kvinden så hårdt kvæstet, at hun efterfølgende døde.

Ægteparret har fire børn i alderen mellem seks og 16 år. Børnene er nu i myndighedernes varetægt.

/JV