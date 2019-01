Det var vigtigt for Monique Viuf Graugaard at leve livet fuldt ud. Så det gjorde hun. Som spasmager og festabe. Som veninde og datter. Og som forelsket ung kvinde på vej til at blive hel. Men på en af de allersidste dage i 2018 faldt Monique pludseligt død om. 26 år gammel. Uden varsel eller farvel. Lige da hun skulle til at finde ro.