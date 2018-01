Mistillid: Tusindvis af læger i åben krig med styrelse

Læger landet over fremsætter nu et skriftligt mistillidsvotum til Styrelsen for Patientsikkerhed, som de mener driver klapjagt på lægestanden.- Jeg kan ikke acceptere, at jeg og mine kolleger skal gå på arbejde og frygte for at blive straffet af en overaggressiv styrelse, siger overlæge.

- Det er et meget alvorligt signal fra læger, og det hverken kan eller bør ignoreres af myndigheder og politikere. Vi oplever som læger desværre i stigende omfang, hvordan Styrelsen for Patientsikkerhed prioriterer straf og skyld over læring og i stigende omfang politianmelder læger, siger Andreas Rudkøbing, formand for Lægeforeningen.

I et længere åbent brev stilet til styrelsens direktør Anne-Marie Vangsted, som avisen Danmark er i besiddelse af, fremsætter lægerne et "klart mistillidsvotum over styrelsens aktuelle linje og fremfærd".

Anne-Marie Vangsted, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, hvad er din reaktion på lægernes mistillidsvotum? - Jeg er rigtig ked af, at lægerne føler sig mistænkeliggjort, og at de ikke har tillid til os. Det har aldrig været meningen med styrelsens arbejde, at vi skulle skabe sådanne følelser. Hvad er din forklaring på, at det er gået galt mellem jer og lægerne? - Der er rigtig mange følelser på spil, fordi der har været en række enkeltsager, som har været fremme. Jeg er rigtig ked af, at det ikke er lykkes os at sprede mere viden om vores arbejde med at føre tilsyn med institutioner om organisationer. For meget af konflikten bunder i lægernes opfattelse af, at vi er ude på at mistænkeliggøre den enkelte læge, og det har aldrig været meningen. Vores tilsyn skal balancere mellem det organisatoriske ansvar og den enkeltes ansvar. Hvad har Styrelsen gjort galt? - Der er sket en stramning af lovgivningen, og flere enkeltpersoner er kommet under skærpet tilsyn. Det, jeg er ked af, er, at vi ikke har været gode nok til kommunikere, hvor meget arbejde vi også lægger i at føre tilsyn med hele institutioner og drage læring af uhensigtsmæssige strukturer og systemfejl. Kan man reducere konflikten til et spørgsmål om dårlig kommunikation? - Nej. Der har været enkeltsager, som har ført til, at enkelte læger har følt sig mistænkeliggjort, og det er jeg rigtig ked. Vi er som styrelse udfordret af, at vi ikke kan kommentere enkeltsager, vi kan ikke gå ud og fortælle, hvordan en sag i virkeligheden hænger sammen, fordi vi har en tavshedspligt. - Det har I da ellers gjort i Svendborgsagen, hvor en af dine ledende medarbejdere udtalte sig i pressen? - Ja, og det har jeg været ude og beklage. Det var en fejl. Det skal ikke ske igen. Men jeg håber, vi kan komme videre herfra, så vi kan få en ordentlig dialog med lægerne om patientsikkerhed og om, hvad der skal til for, at få vi får genoprettet tilliden.

Til fare for patientsikkerheden

Blandt andet fremhæver lægerne styrelsens rolle i den såkaldte Svendborgsag, hvor en yngre kvindelig læge fra Svendborg Sygehus blev idømt bødestraf ved Landsretten for at have udvist grov forsømmelse og skødesløshed i behandlingen af en mandlig sukkersygepatient, som senere døde. Sagen har fået tusindevis af læger landet over til at bakke op om den dømte læge under kampagnen DetKuHaveVæretMig.

"Styrelsen har sågar på sektionslederniveau og med opbakning fra direktøren uden respekt for den foreliggende landsretsdom klart udtalt, at man ønskede en hårdere kendelse", skriver lægerne blandt andet om styrelsens rolle som rådgiver for anklagemyndigheden i Svendborgsagen.

Formuleringen henviser til et interview, som styrelsens sektionsleder Karsten Bech gav til Ugeskrift for Læger i efteråret, hvor Karsten Bech udtalte, at en læge, som landsretten havde frikendt i sagen, ifølge sektionslederens opfattelse var skyldig.

I det skriftlige mistillidsvotum til styrelsen argumenterer lægerne også for den seneste konflikt om kravet om et 4000 kroner stort gebyr og et registreringskrav, som har fået et stort antal læger til at trække sig fra regionernes lægevagtordninger. Konsekvensen af styrelsens fremfærd i den sag er ifølge lægerne, at styrelsen har "opnået at true lægvagtdækningen og afskære landets borgere fra frivillig lægehjælp. Dermed er Styrelsen for Patientsikkerhed til skade for patientsikkerheden".