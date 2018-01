Mistænkt islamisk kriger: Forsvarer forventer hurtig retssag

- Derudover så har min klient efterhånden siddet varetægtsfængslet i et år, så der er også det element med, at det er lettere at få berammet en sag, når det kun er to domsmænd, der skal findes, siger Mette Grith Stage.

- Vi forventer, at det kommer til at glide lidt lettere, når det er to domsmænd og en dommer, som skal afgøre sagen, siger Mette Grith Stage og fortsætter:

Boet i England

Oplysningerne om, at den anklagede finne skulle have været en del af netværket omkring terroristen Salman Abedi, har Mette Grith Stage ingen kommentar til.

- Jeg kan bekræfte, at han har boet i England, og at han læste, da han boede i Esbjerg, siger Mette Grith Stage.

Finnen blev i januar 2017 varetægtsfængslet sammen med en anden 24-årig mand. Sagen er siden kørt bag såkaldte dobbeltlukkede døre, som betyder, at offentligheden ikke har kunnet få indsigt i, hvad de to mænd var tiltalt for. Først i september sidste år udsendte Anklagemyndigheden en pressemeddelelse om, at der nu var rejst tiltalte mod de to mænd.

Den 24-årige finne er tiltalt for at mellem november 2013 og juli 2015 at lade sig hverve, træne og oplære i at begå terrorhandlinger af Islamisk Stat i Syrien. Desuden er han tiltalt for at have fungeret som imam for Islamisk Stat.

Anklagemyndigheden har oplyst, at den ikke har rejst yderligere tiltale mod finnen.