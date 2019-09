Tirsdag skal Retten i Roskilde tage stilling i sagen, hvor en kvinde er anklaget for at have snydt folk fra hele landet i forbindelse med udlejning af campingvogne. Kvinden har over for politiet tilstået at have svindlet for 156.000 kroner. Blandt ofrene er to kvinder fra henholdsvis Kolding og Augustenborg.