Minutterne tæller ved hjertestop: For mange har for langt til en hjertestarter

Hjertestop sker som oftest i hjemmet, men hjertestarterne står langt derfra. Det er et problem, fortæller en forsker. Regionen opfordrer kommunerne til, at nye hjertestarter kommer op i boligområder.

I et brev til kommunerne kalder Region Syddanmark det for et paradoks, at de mange hjertestartere ikke er placeret de steder, hvor de fleste hjertestop sker. Derfor har regionen nu sendt et brev rundt til kommunerne, hvor den opfordrer til at placere nye hjertestartere i boligområder.

- Man kan se på årlige opgørelser, at hjertestartere bliver brugt i det offentlige rum, men ikke i private hjem. Det skyldes måden, de er sat op på. De fleste er sat op ved arbejdspladser, og der er en større tendens til at opsætte på rådhuse og bygninger i centrum. Det er vigtigt, at fremtidige hjertestartere bliver sat op i de områder, vi bor, fordi det er der, hjertestoppene sker, siger Martin Grum-Nymann, fuldmægtig i sundhedsplanlægningsafdelingen hos Region Syddanmark.

Hjertestartere: Får du et hjertestop i det offentlige rum, er der sjældent mange meter til den nærmeste hjertestarter. Men de fleste hjertestop sker i hjemmet, og her hænger hjertestarteren ofte en del længere væk. For mens 72 procent af alle hjertestop uden for hospitalet sker i hjemmet, blev der i 2016 kun brugt en hjertestarter ved hjertestop i hjemmet, inden ambulancen kom, i 1,7 procent af tilfældene. Det viser rapporten "Hjertestop uden for hospitaler i Danmark" fra 2016, som indeholder de seneste tal.

Danmark er et af de lande, hvor flest overlever hjertestop uden for sygehusene. På 15 år er det lykkedes at tredoble overlevelsen, så der i dag er over 12 procent, som overlever.Dog er der stadig stor forskel på, om man får hjertestoppet i det offentlige rum eller derhjemme. Mens 21,6 procent af de personer, som har fået et hjertestop uden for hospitalet i det offentlige rum, er i live efter 30 dage, så er tallet kun 6,5 procent for folk, der har fået et hjertestop i hjemmet. Der bliver sjældnere brugt hjertestartere, inden ambulancen kommer, ved hjertestop i hjemmet, fordi de fleste hjertestartere er i midtbyen, ikke i beboelsesområderne. Hvert år er der cirka 800 hjertestop uden for hospitalerne i Region Syddanmark. Kilde: "Hjertestop uden for hospitaler i Danmark"

Skal bruges inden for fem minutter

Det er et problem, at hjertestarterne ikke er placeret der, hvor hjertestoppene sker, fortæller Steen Møller Hansen, læge og ph.d. ved Aalborg Universitetshospital og en af de førende danske forskere i hjertestop. Hjertestarteren er nemlig ofte livsnødvendig, når nogen får et hjertestop.

- Hjertestartere er enormt vigtige for folks chance for at overleve et hjertestop. Den generelle overlevelse ved hjertestop uden for hospitaler er cirka ti procent. Men hvis man får stød af en hjertestarter, før ambulancen kommer, kan chancen for overlevelse komme op over 50 procent, siger han.

Det er vigtigt, at hjertestarten bliver brugt hurtigst muligt. Derfor skal der ikke være langt fra hjertestop til hjertestarter. Ifølge Steen Møller Hansen er det svært at opsætte en optimal distance, men han fortæller, at der nok ikke skal være længere end 100 til 200 meter, da hjertestarteren helst skal i brug inden for fem minutter.

- Bliver den brugt inden for fem minutter, kommer overlevelsesraten op på over 50 procent. Bliver den brugt inden for tre minutter, har man set overlevelsesrater på over 70 procent, siger han.

Afstanden mellem hjertestarter og hjertestop kan altså have afgørende betydning for, om patienten overlever.