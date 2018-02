Ministersvar: Lægeuddannelse i Esbjerg er stadig i spil

Regeringen ser "interessante perspektiver" i at etablere en ny kandidatuddannelse i Esbjerg, der skal afhjælpe lægemangel. Det fremgår af et nyt brev fra to ministre til Region Syddanmark og Syddansk Universitet.

Forslag: Det er småt med konkret nyt i det brev, som sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) netop har sendt til Region Syddanmark og Syddansk Universitet, SDU. De arbejder på at etablere en kandidatuddannelse i medicin i Esbjerg for at tiltrække og fastholde flere læger i området.

Regeringen blev i december gjort opmærksom på ønsket, og i et svar skriver ministrene nu, at "et uddannelsesspor på medicinuddannelsen i Esbjerg indeholder interessante perspektiver i forhold til lægedækning i de sydlige og vestlige dele af landet".

Uddannelsesforslaget sker i samarbejde med Esbjerg Kommune og Sydvestjysk Sygehus, og ministrene påpeger, at det glæder dem, at aktørerne forsøger at understøtte en bedre lægedækning i Danmark.

- Det danske sundhedsvæsen skal sørge for, at alle patienter har let og lige adgang til behandling af høj kvalitet. Det gælder, uanset hvad man fejler, og hvor man bor. Derfor er god lægedækning også en vigtig prioritet for regeringen, skriver ministrene.